Политолог: что означает одностороннее прекращение огня, объявленное Путиным?

Тактика российского диктатора Владимира Путина, объявившего об одностороннем перемирии, направлена на захват контроля над нарративом, а именно - на формирование представления, что именно он и Россия стремятся к какому-то соглашению или перемирию. Об этом заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс.
Эксперт отметил, что Россия "успешно играет в эту игру", особенно в то время, когда Украине трудно противостоять российской пропагандистской машине, поскольку именно Россия напала на Украину и, соответственно, именно она диктует, когда и на сколько времени прекращать огонь.
По его мнению, предложенное Путиным перемирие в Украине с 8 по 10 мая является ответом на угрозы президента США Дональда Трампа и его администрации выйти из мирных переговоров или усилить санкции против России.
Анджанс подчеркнул, что контекст в этом вопросе имеет большое значение, так как США настойчиво требуют перемирия. Ранее Путин также предпринимал шаги только после угроз или жесткой риторики со стороны Трампа, добавил он.
Эксперт также отметил, что Путин никогда не уступает все сразу, а делает это частями - это его тактика. Например, ранее было достигнуто вроде бы соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам и объектам в Черном море. Затем последовало 30-часовое перемирие, а теперь предлагается уже трехдневное.
Политолог добавил, что похороны папы Франциска открыли президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность встретиться с Трампом, и эта возможность была использована. Также похороны папы стали причиной первой зарубежной поездки Трампа именно в Европу, что имеет большое значение, так как ранее предполагалось, что Трамп, как и в 2017 году, первым делом посетит Саудовскую Аравию, пояснил Анджанс.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 28 апреля, неожиданно объявил о трехдневном прекращении огня в войне России против Украины - с 8 по 10 мая.
Москва заявила, что ожидает от Киева аналогичного приказа и что она готова ответить на любые возможные нарушения режима приостановки боевых действий.
Путин издал аналогичный приказ о прекращении боевых действий на Пасху.
Во время того перемирия обе стороны обвиняли друг друга в сотнях нарушений, однако оно привело к временному снижению интенсивности боевых действий.
Киев в ответ на объявление РФ перемирия призвал не ждать мая, а прекратить боевые действия уже сейчас, пишет DW.
"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он также призвал ввести перемирие на 30 суток, а не на три дня - "чтобы это было реально, а не просто для парада".
"Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - по меньшей мере на 30 суток", - заявил он.
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