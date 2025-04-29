Политолог: что означает одностороннее прекращение огня, объявленное Путиным?

Эксперт отметил, что Россия "успешно играет в эту игру", особенно в то время, когда Украине трудно противостоять российской пропагандистской машине, поскольку именно Россия напала на Украину и, соответственно, именно она диктует, когда и на сколько времени прекращать огонь.

По его мнению, предложенное Путиным перемирие в Украине с 8 по 10 мая является ответом на угрозы президента США Дональда Трампа и его администрации выйти из мирных переговоров или усилить санкции против России.

Анджанс подчеркнул, что контекст в этом вопросе имеет большое значение, так как США настойчиво требуют перемирия. Ранее Путин также предпринимал шаги только после угроз или жесткой риторики со стороны Трампа, добавил он.

Эксперт также отметил, что Путин никогда не уступает все сразу, а делает это частями - это его тактика. Например, ранее было достигнуто вроде бы соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам и объектам в Черном море. Затем последовало 30-часовое перемирие, а теперь предлагается уже трехдневное.