Американский истребитель упал с авианосца в Красное море

Истребитель, стоимость которого в 2021 году составляла 67 миллионов долларов США, соскользнул в море с корабля вместе с трактором, который его буксировал.

"Самолет F/A-18E буксировали в ангар, когда экипаж потерял над ним контроль. Самолет и тягач оказались за бортом", - говорится в заявлении ВМС.

"Моряки, буксировавшие самолет, немедленно отреагировали и отошли в сторону, чтобы не оказаться на его пути, прежде чем он упал в воду", - добавили в ВМС, уточнив, что один моряк получил легкие травмы.

Авианосец и остальные его самолеты находятся в рабочем состоянии, проводится расследование. Подробности о работах по подъему самолета не сообщаются.

Это уже второй самолет F/A-18 с данного авианосца, потерянный менее чем за полгода. Первый был по ошибке сбит американским управляемым ракетным крейсером Gettysburg в прошлом году, однако оба пилота выжили.

Авианосец Harry S. Truman - один из двух авианосцев США, участвующих в операциях на Ближнем Востоке. С середины марта США наносят удары по повстанцам-хуситам в Йемене, чтобы прекратить их атаки на корабли в Красном море.