В США водитель врезался в здание со школьниками; погибли дети

Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу, заявила полиция штата Иллинойс.

Водитель автомобиля не пострадал, но был доставлен в больницу для медицинского обследования.

"На данный момент мы можем подтвердить четыре случая смерти в возрасте от четырех до 18 лет. Трое погибших были снаружи здания и один - внутри", - говорится в заявлении полиции.

Катастрофа произошла днем в городе Чатем, примерно в 16 километрах от столицы штата - города Спрингфилд.