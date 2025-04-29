В США водитель врезался в здание со школьниками; погибли дети

В американском штате Иллинойс в понедельник, 28 апреля, автомобиль врезался в здание детского центра, в результате чего погибли четверо детей и подростков в возрасте от четырех до 18 лет, сообщила полиция, расследующая эту трагедию.
Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу, заявила полиция штата Иллинойс.
Водитель автомобиля не пострадал, но был доставлен в больницу для медицинского обследования.
"На данный момент мы можем подтвердить четыре случая смерти в возрасте от четырех до 18 лет. Трое погибших были снаружи здания и один - внутри", - говорится в заявлении полиции.
Катастрофа произошла днем в городе Чатем, примерно в 16 километрах от столицы штата - города Спрингфилд.
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