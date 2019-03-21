Чт, 21.03.2019
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12-летнюю девочку попросили "дунуть в трубочку". Мама возмущена

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Велосипед. Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В передачу Bez Tabu обратилась мама 12-летней девочки, которую обеспокоили действия дорожной полиции. Дочь ехала на велосипеде по Таллинскому шоссе, неожиданно девочку остановили сотрудники полиции и попросили её "дунуть в трубочку". 

По рассказу мамы, сотрудники полиции остановили девочку в Светциемсе.

"Ребенка заставили "дуть в трубочку". Только после этого спросили возраст и права на велосипед. Это же нарушение прав ребенка и унижение!", - написала обеспокоенная мама. 

Автор письма, однако, отметила, что дочь выглядит старше своих лет, но вопрос, можно ли просить несовершеннолетнего "дуть в трубочку" без разрешения родителей, все еще остается актуальным для нее. 

Сотрудник Госполиции Янис Лукс пояснил, что водителям велосипедов и мопедов по Закону о дорожном движении запрещается езда, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле. О конкретном случае информации в управлении Видземского региона нет, однако, он подчеркнул, что не стоит относиться к проверке на алкоголь как к нечто чрезвычайному. 

"Даже если все так и было, со слов обратившейся можно понять, что внешний вид проверяемого мог ввести в заблуждение. Поэтому и должностные лица Госполиции, скорее всего, заподозрили возможность езды на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, провели проверку, так как считали, что возраст лица соответствует тому, когда уже действует административная ответственность", - пояснил Лукс.

По закону к административной ответственности можно привлечь лица, достигшие 14 лет.

Согласно статистике, в 2018 году Госполиция за вождение велосипедов и мопедов в пьяном виде поймала 2441 водителя, из них 407 лиц в Видземе. 

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