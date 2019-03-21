12-летнюю девочку попросили "дунуть в трубочку". Мама возмущена

По рассказу мамы, сотрудники полиции остановили девочку в Светциемсе.

"Ребенка заставили "дуть в трубочку". Только после этого спросили возраст и права на велосипед. Это же нарушение прав ребенка и унижение!", - написала обеспокоенная мама.

Автор письма, однако, отметила, что дочь выглядит старше своих лет, но вопрос, можно ли просить несовершеннолетнего "дуть в трубочку" без разрешения родителей, все еще остается актуальным для нее.

Сотрудник Госполиции Янис Лукс пояснил, что водителям велосипедов и мопедов по Закону о дорожном движении запрещается езда, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле. О конкретном случае информации в управлении Видземского региона нет, однако, он подчеркнул, что не стоит относиться к проверке на алкоголь как к нечто чрезвычайному.

"Даже если все так и было, со слов обратившейся можно понять, что внешний вид проверяемого мог ввести в заблуждение. Поэтому и должностные лица Госполиции, скорее всего, заподозрили возможность езды на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, провели проверку, так как считали, что возраст лица соответствует тому, когда уже действует административная ответственность", - пояснил Лукс.

По закону к административной ответственности можно привлечь лица, достигшие 14 лет.