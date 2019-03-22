Латвия - лидер среди стран Балтии по числу новых случаев ВИЧ

Упмаце отметила, что в 2017 году Латвия занимала первое место в Европе по соотношению новых случаев ВИЧ к численности населения. По ее словам, последняя статистика не дает оснований для надежд, что в прошлом году Латвия лишилась первого места по этому показателю.