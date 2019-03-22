"Балтия, дураки!". МИД Южной Кореи допустил грубую ошибку, определив Латвию к Балканам

"Констатируя важные ошибки в пресс-сообщении Министерства иностранных дел Кореи, мы незамедлительно связались с ним и затребовали поправить пресс-релиз", - сказали в посольстве Латвии в Корее.

Ошибка МИДа Кореи привлекла внимание и местных СМИ.

Издание The Korea Times, пишущее на английском языке, опубликовало об этом статью с громким заголовком - ""Балтия, дураки!" - сказала Латвия МИДу Южной Кореи".

ФОТО: koreatimes.co.kr

Не называя имени, журналист сослался на зарубежного дипломата, который заявил, что посол Латвии был "по-настоящему зол".

"Министерство должно поучить географию", - признал источник The Korea Times.

Тем временем посольство Латвии в Сеуле отметило, что не может комментировать статью, так как между журналистом и посольством никакой коммуникации не было.

"Конечно, такая грубая ошибка на домашней странице ответственного министерства вызывает отрицательные эмоции у всех сотрудников посольства Латвии, в том числе и у посла", - отметили в посольстве Латвии в Сеуле.

Посольство Латвии в Корее было открыто в конце 2015 года. Среди приоритетов - информирование о Латвии, культуре, истории, географии и других отраслях.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в политических и дипломатических кругах Балтию путают с Балканами. Французское издание Le Monde сообщило, что в апреле прошлого года во время визита глав стран Балтии в Вашингтон такую ошибку допустил президент США Дональд Трамп.