Министр экономики ответил главе LIAA: от своих слов не откажусь!

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) не откликнется на призыв директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Андриса Озолса отозвать высказывания о причастности сотрудников LIAA к делу о мошенничестве с фондами ЕС. Об этом он заявил журналистам.
Госполиция задержала во вторник пять человек по подозрению в мошенничестве с фондами ЕС на сумму примерно 4 млн евро. Появилась информация о том, что к делу причастен холдинг "Ditton". На LTV министр экономики заявил, что к делу причастны сотрудники LIAA.
Немиро заявил в пятницу, что не откажется от своих слов и они произнесены не с целью бросить тень на LIAA.
"Причастны ли к этому делу работники LIAA? Да, причастны - в статусе свидетелей или для дачи объяснений. Причастность к процессу может быть разной", - сказал министр, добавив, что и в прошлом были случаи, когда LIAA сотрудничало с правоохранительными органами.
Немиро подчеркнул, что, говоря о причастности, он не имел в виду, что сотрудники LIAA участвовали в мошенничестве с фондами ЕС.
"Пусть каждый сам решает, как воспринимать сказанное. В любом случае работников LIAA нужно ценить за то, что они делают. Если их причастность способствует расследованию дела, это прекрасно", - сказал министр.
Он добавил, что уже и ранее бывали случаи, когда у причастных к уголовному процессу лиц в один прекрасный момент менялся статус. На вопрос, опасается ли министр, что статус сотрудников LIAA может измениться, Немиро ответил, что у него таких подозрений нет, и этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.
Министр также просил LIAA предоставить информацию об этом случае, и, если эта информация не ограниченного доступа, она будет опубликована.