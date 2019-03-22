Пт, 22.03.2019
Уходящий президент в дневнике карьеры просто ставит галочки: одна - открытие мешков ЧК, вторая - переход на образование на латышском языке, третья - инициатива о детях неграждан. Политолог Филипп Раевский об инициативе Вейониса

Министр экономики ответил главе LIAA: от своих слов не откажусь!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ральф Немиро

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) не откликнется на призыв директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Андриса Озолса отозвать высказывания о причастности сотрудников LIAA к делу о мошенничестве с фондами ЕС. Об этом он заявил журналистам.

Госполиция задержала во вторник пять человек по подозрению в мошенничестве с фондами ЕС на сумму примерно 4 млн евро. Появилась информация о том, что к делу причастен холдинг "Ditton". На LTV министр экономики заявил, что к делу причастны сотрудники LIAA.

Немиро заявил в пятницу, что не откажется от своих слов и они произнесены не с целью бросить тень на LIAA.

"Причастны ли к этому делу работники LIAA? Да, причастны - в статусе свидетелей или для дачи объяснений. Причастность к процессу может быть разной", - сказал министр, добавив, что и в прошлом были случаи, когда LIAA сотрудничало с правоохранительными органами.

Немиро подчеркнул, что, говоря о причастности, он не имел в виду, что сотрудники LIAA участвовали в мошенничестве с фондами ЕС.

"Пусть каждый сам решает, как воспринимать сказанное. В любом случае работников LIAA нужно ценить за то, что они делают. Если их причастность способствует расследованию дела, это прекрасно", - сказал министр.

Он добавил, что уже и ранее бывали случаи, когда у причастных к уголовному процессу лиц в один прекрасный момент менялся статус. На вопрос, опасается ли министр, что статус сотрудников LIAA может измениться, Немиро ответил, что у него таких подозрений нет, и этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.

Министр также просил LIAA предоставить информацию об этом случае, и, если эта информация не ограниченного доступа, она будет опубликована.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ