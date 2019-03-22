Министр экономики ответил главе LIAA: от своих слов не откажусь!

Госполиция задержала во вторник пять человек по подозрению в мошенничестве с фондами ЕС на сумму примерно 4 млн евро. Появилась информация о том, что к делу причастен холдинг "Ditton". На LTV министр экономики заявил, что к делу причастны сотрудники LIAA.

Немиро заявил в пятницу, что не откажется от своих слов и они произнесены не с целью бросить тень на LIAA.

"Причастны ли к этому делу работники LIAA? Да, причастны - в статусе свидетелей или для дачи объяснений. Причастность к процессу может быть разной", - сказал министр, добавив, что и в прошлом были случаи, когда LIAA сотрудничало с правоохранительными органами.

Немиро подчеркнул, что, говоря о причастности, он не имел в виду, что сотрудники LIAA участвовали в мошенничестве с фондами ЕС.

"Пусть каждый сам решает, как воспринимать сказанное. В любом случае работников LIAA нужно ценить за то, что они делают. Если их причастность способствует расследованию дела, это прекрасно", - сказал министр.

Он добавил, что уже и ранее бывали случаи, когда у причастных к уголовному процессу лиц в один прекрасный момент менялся статус. На вопрос, опасается ли министр, что статус сотрудников LIAA может измениться, Немиро ответил, что у него таких подозрений нет, и этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.