Трамп подтвердил 100% освобождение территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство".
Об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа.
"Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции против ИГ, включая силы безопасности Ирака и [вооруженную коалицию] "Силы демократической Сирии", Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке - 100% [самопровозглашенного] "халифата", - указывается в документе.
Президент подчеркнул, что США "будут сохранять бдительность в отношении ИГ" и бороться с терроризмом вместе со своими партнерами и союзниками.