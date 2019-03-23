Сб, 23.03.2019
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Трамп подтвердил 100% освобождение территорий Сирии и Ирака от ИГ

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Дональд Трамп

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN / POOL/REUTERS POOL

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство".

Об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа.

"Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции против ИГ, включая силы безопасности Ирака и [вооруженную коалицию] "Силы демократической Сирии", Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке - 100% [самопровозглашенного] "халифата", - указывается в документе.

Президент подчеркнул, что США "будут сохранять бдительность в отношении ИГ" и бороться с терроризмом вместе со своими партнерами и союзниками.

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