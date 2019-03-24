Одно из двух мест для второго тура выборов президента Украины в данный момент выглядит довольно убедительным, но борьба за второе становится все более острой. Обвинения летят во все стороны и очень отличаются - начиная от подкупа избирателей и прослушке второй стороны, и заканчивая подозрительными спонсорами предвыборной кампании. Ожидается, что с приближением первого тура выборов президента, предусмотренного на 31 марта, борьба станет еще грязнее, пишет Bloomberg.

Всего в первом круге выборов участвуют 39 кандидатов. Если в первом круге ни один из участников не наберет более 50% голосов, то через три недели будет организован второй круг, в котором примут участие два кандидата, набравших больше всего голосов.

Согласно опросам общественного мнения, в лидерах сейчас находится комик Владимир Зеленский, а за второе место борются Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Грязные предвыборные кампании - привычное для Украины явление. Украине характерны и революции в избирательном контексте - их в этом столетии было уже две.

Вспоминаете Виктора Януковича? Его победа на выборах в 2004 году была аннулирована после массовых протестов или Оранжевой революции, которая началась в связи с обвинениями в подделке выборов. Выборы провели снова и в них победил Виктор Ющенко.

Однако в 2010 году Янукович все-таки стал президентом Украины.

Отказ Януковича подписать договор об ассоциации и торговый договор со странами ЕС вызвал новую революцию, в результате которой в 2014 году Янукович был смещен с должности, после чего сбежал в Россию.

"Если избиратели теряют доверие к победителю выборов, это может быстро превратиться в массовый выход людей на улицу и насилие", - считает исследователь британского института иностранных дел Chatham House Орисия Луцевич.

В борьбу лагерей ведущих кандидатов перед голосованием 31 марта вступили и правозащитные инстанции Украины.

40 долларов за голос

МВД Украины, которое рассматривается как дружественное Тимошенко, начало следствие в связи с обвинениями, что штаб кампании Порошенко подкупает избирателей, предлагая 40 долларов за голос за нынешнего президента Украины.

Также утверждается, что голоса покупаются за деньги из средств государственного и муниципального бюджетов.

В то же самое время Служба безопасности Украины (СБУ), которая считается лояльной Порошенко, начало следствие против партии Тимошенко в связи с похожими обвинениями.

Тимошенко обвиняет своего оппонента в попытках "купить выборы". Лагерь Тимошенко также сообщил, что Порошенко использует СБУ как свой предвыборный штаб.

Порошенко любые обвинения отрицает.

Порошенко своих оппонентов называет агентами президента России Владимира Путина, а выборы - соревнованием между ним и Кремлем.

Правозащитные структуры вступили в конфронтацию и по другим вопросам в контексте выборов.

К примеру, МВД сообщило, что его структуры рядом с офисами Зеленского нашли прослушивающие устройства. При этом СБУ поясняет, что прослушка производилось в связи с делами, не связанными с выборами.

Финансирование кампаний

В свою очередь Зеленского обвиняет в чрезмерно тесной связи с украинским олигархом Игорем Коломойским, на канале которого транслируется сериал "Слуга народа", в котором Зеленский играет роль президента Украины.

При этом Зеленский отрицает, что Коломойский как-то помогает ему стать главой государства.

В предвыборном контексте звучат и имена других украинских олигархов.

Один из таких людей - беглый предприниматель и бывший депутат парламента Украины Александр Онищенко.

На этой недели украинские СМИ обвинили предвыборный штаб Тимошенко в получении поддержки в размере 5,5 миллионов долларов. Эта значительная сумма была замаскирована как большое количество легальных пожертвований, к примеру, продавщицы магазина в маленьком городе.

"Объем политической рекламы драматически увеличился, он значительно превышает бюджеты партий.

Поданные некоторыми партиями пояснения об источниках финансирования просто смешны", - указал руководитель центра способствованию демократии и прозрачности Renaissance Foundation Александр Сушко.

Кандидат для создания путаницы

Необычная ситуация в контексте выборов также в том, что Юлии Тимошенко в день выборов придется бороться и с кандидатом по имени Юрий Тимошенко - как его фамилия, так и инициалы идентичны бывшему премьер-министру.

Правозащитные организации Украины задержали двух людей, которые предлагали Юрию Тимошенко пять миллионов гривен (160 000 евро) за отзыв своей кандидатуры.