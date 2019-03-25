"Поздно уже!". Пациентка с онкологией подозревает, что в LOC ей "просмотрели" рак

Несмотря на регулярные проверки здоровья, некая пациентка в Латвийском онкологическом центре (LOC) получила диагноз - раковые метастазы в неоперабельной стадии. После случившегося женщина в раздумьях: как можно было пропустить болезнь? Однако онкологи подчеркивают - после ремиссии никто не может предугадать рецидив. И в случае с онкологией месяцы могут значить очень много, сообщает передача Panorāma на LTV.
Этой весной у Дайны плохие новости: оперированный 19 лет назад рак груди вернулся.
"Каждый год езжу на проверки, делают анализы и маммографию. И я действительно думала, что это самое лучшее медучреждение, где тебя проконтролируют и все проследят", - говорит женщина.
В LOC за последний год она обращалась три раза, так как чувствовала - с грудью что-то не так.
В прошлом году в мае сделала УЗИ, врачи сказали - все хорошо. В январе текущего - новая маммография и рецидив.
"Доктор сказал, нет смысла меня оперировать, поздно... В тех анализах, в мае, уже видно что лимфоузлы странные, но в выписке сказано: онкологической патологии не наблюдается", - рассказывает Дайна.
"В этом случае болезнь прогрессировала, но я делал все, что знал. Пациентка обследовалась. Слава Богу, у нас такие маммологи", - поясняет один из врачей женщины Янис Капостиньш, почему возникли подозрения на рецидив. Тому, что год назад в заключении LOC было сказано, что все в порядке - он поверил, как и Дайна.
В самом центре отмечают, что однажды уже оперированные должны ходить на проверки чаще и внимательнее следить за самочувствием.
Дайна же теперь ожидает назначенную консилиумом дату, когда начинается курс химиотерапии.