"Поздно уже!". Пациентка с онкологией подозревает, что в LOC ей "просмотрели" рак

Этой весной у Дайны плохие новости: оперированный 19 лет назад рак груди вернулся.

"Каждый год езжу на проверки, делают анализы и маммографию. И я действительно думала, что это самое лучшее медучреждение, где тебя проконтролируют и все проследят", - говорит женщина.

В LOC за последний год она обращалась три раза, так как чувствовала - с грудью что-то не так.

В прошлом году в мае сделала УЗИ, врачи сказали - все хорошо. В январе текущего - новая маммография и рецидив.

"Доктор сказал, нет смысла меня оперировать, поздно... В тех анализах, в мае, уже видно что лимфоузлы странные, но в выписке сказано: онкологической патологии не наблюдается", - рассказывает Дайна.

"В этом случае болезнь прогрессировала, но я делал все, что знал. Пациентка обследовалась. Слава Богу, у нас такие маммологи", - поясняет один из врачей женщины Янис Капостиньш, почему возникли подозрения на рецидив. Тому, что год назад в заключении LOC было сказано, что все в порядке - он поверил, как и Дайна.

В самом центре отмечают, что однажды уже оперированные должны ходить на проверки чаще и внимательнее следить за самочувствием.