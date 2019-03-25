В Латвии стало больше автомашин класса люкс

Однако рынок автомашин класса люкс в Латвии все еще отстает от времен своего расцвета в 2007 году, когда было куплено примерно 1700 таких автомашин.

Наблюдается ежегодный стабильный рост - в прошлом году в Латвии впервые зарегистрированы и остались здесь (то есть не были экспортированы) 1137 автомашин, цены которых соответствуют классу люкс.

Правда, как отмечает Служба государственных доходов, все чаще констатируются случаи, когда цена автомобиля представительского класса сознательно занижается до 50 000 с целью отчисления предналога в размере 50%.