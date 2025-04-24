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Видео Мощно! В Риге парадом открылся новый мотосезон

Обновлено 26 апреля 2025, 14:15
Открытие мотосезона 2024
Открытие мотосезона 2024 Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 26 апреля, в Риге прошел мотопарад "Открытие мотосезона 2025", сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Видео: В Риге парадом открылся новый мотосезон

Мотопарад начался в 13:00 возле торгового центра Mols.

Во время парада по маршруту его следования и на прилегающих улицах были введены ограничения на движение транспорта, в том числе общественного.

Парад прошел от торгового центра Mols через Южный мост, затем по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис и Даугавгривас до аэродрома Спилве.

Мероприятие организовало Латвийская ассоциация мотоклубов.

Галерея: Открытие мотосезона 2024

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