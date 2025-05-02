На Землю падает советская межпланетная станция "Космос-482" весом в полтонны

Например, большую орбитальную станцию «Мир» свели с орбиты и направили к Земле так, чтобы ее обломки затонули в Тихом океане.

Однако «Космос-284» будет падать бесконтрольно, и, что особенно опасно, он, скорее всего, не полностью разрушится и сгорит в атмосфере.

Дело в том, что посадочный модуль был рассчитан на посадку на поверхность Венеры. Эта планета обладает более плотной атмосферой, на ней более высокая температура, и поэтому станция рассчитана на более суровые условия при посадке.

«Сам спускаемый модуль был рассчитан для более жесткого входа в атмосферу Венеры, поэтому его тепловой экран и герметичный отсек, скорее всего, переживут вход в атмосферу. Но вряд ли аппарат полностью уцелеет. Наблюдения косвенно указывают, что он мог давно выпустить парашют, а значит, целостность конструкции нарушена и многое зависит от профиля входа в атмосферу», — рассказал Георгий Тришкин.

По его словам, расчеты, которые основываются на параметрах орбиты, указывают, что область падения обломков почти полностью пролегает над сушей, а точнее — над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.

«Если допустить, что аппарат полностью уцелеет и врежется в землю на рассчитанной скорости в 242 км/ч, то энергия удара составит где-то 1.1-1.2 МДж, что может быть эквивалентным взрыву пары сотен граммов тротила», — сказал он.