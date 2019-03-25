Можно ли выиграть в лотерею Circle K? Люди сомневаются

С февраля проходит акция компании Circle K: посетителям домашней страницы компании необходимо лишь указать свой номер телефона, прочитать правила и... клиент будет допущен к игровому барабану, который надо виртуально прокрутить.

Он состоит из шести полей, два из которых отмечены словом "сюрприз", два - "выигрыш", одно "крути еще" и последнее - "к сожалению".

Каждому участнику игры выпадает возможность по крайней мере три раза прокрутить барабан, однако угадайте, какое поле выпадает чаще всего? Правильно! Это - "к сожалению".

Журналисты программы Bez Tabu провели свой опрос: оказалось, что люди несколько недель пытаются выиграть хоть что-то, но ничего не выходит, постоянно выпадает неудачное поле.

Роман: "Попробовал один раз, второй...Начал играть все чаще и чаще. Две недели подряд играл... Я не знаю, кто бы выиграл".

Экономист Кристап Аузанс преподает школьникам математику, в том числе рассказывает и о теории веротяности. Он два раза пытался играть, но ничего не вышло. "Вероятность три раза подряд выпасть одному и тому же полю составляет приблизительно 1:216", - говорит Аузанс

В свою очередь представитель Circle K Иева Стуре отмечает, что приготовлено 440 000 разных сюрпризов и подарков, причем выиграна приблизительно треть из них. Это продукты питания, напитки и другие призы.

Стуре не раскрывает, сколько же нужно прокручивать барабан, прежде чем улыбнется удачи, но говорит, что каждый день "уходят" несколько тысяч призов. "Не переживайте, пробуйте еще раз. Интерес людей достаточно большой. В игре принимают участие десятки тысяч человек в день".