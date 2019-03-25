"Сколько будут помнить наши внуки?" Вейонис обеспокоен, что молодежь не знает о депортациях

Обращаясь к присутствующим - министрам, членам парламента, дипломатам, представителям конфессий и общественности - глава государства напомнил, что сегодня исполняется 70 лет со дня преступлений против человечности в Латвии.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты.

Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что репрессированные и их семьи никогда не забудут преступлений советского режима.

"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.