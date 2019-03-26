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США удачно испытали систему против межконтинентальных баллистических ракет

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Армия США в понедельник сообщила, что удачно испытала систему против межконтинентальных баллистических ракет: две запущенные в Калифорнии ракеты-перехватчика поразили цель, запущенную с Маршалловых островов.

Чтобы защититься от угроз межконтинентальных баллистических ракет, США разработали систему, запускающую в космос ракету-перехватчик и использующую кинетическую энергию, чтобы уничтожить приближающуюся цель.

Несмотря на то, что систему уже испытывали раньше, это испытание стало первым успешным, когда было запущено несколько ракет-перехватчиков, говорится в сообщении армии.

Первая ракета-перехватчик, запущенная более чем в 6500 километрах от места старта имитации межконтинентальной баллистической ракеты, была нацелена на головку боевой ракеты, а вторая - на оставшиеся обломки.

США десятилетиями тратили миллиарды долларов, чтобы разработать технологии против баллистических ракет, и планируют усилить старания перед растущими угрозами.

В 2017 году к вооруженным межконтинентальными баллистическими ракетами странам присоединилась Северная Корея, которые испытала ракету Hwasong-15, которая, по словам аналитиков, может достичь континентальной части США.

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