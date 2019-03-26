США удачно испытали систему против межконтинентальных баллистических ракет

Чтобы защититься от угроз межконтинентальных баллистических ракет, США разработали систему, запускающую в космос ракету-перехватчик и использующую кинетическую энергию, чтобы уничтожить приближающуюся цель.

Несмотря на то, что систему уже испытывали раньше, это испытание стало первым успешным, когда было запущено несколько ракет-перехватчиков, говорится в сообщении армии.

Первая ракета-перехватчик, запущенная более чем в 6500 километрах от места старта имитации межконтинентальной баллистической ракеты, была нацелена на головку боевой ракеты, а вторая - на оставшиеся обломки.

США десятилетиями тратили миллиарды долларов, чтобы разработать технологии против баллистических ракет, и планируют усилить старания перед растущими угрозами.