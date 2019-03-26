Вт, 26.03.2019
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Смесь Кинг-Конга и Барби: юная китаянка-бодибилдер покоряет Сеть
Вау!

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ФОТО: скриншот видео

Студентка из Китая по имени Чен удивила Сеть своими мускулами и достижениями в бодибилдинге. 21-летняя девушка может поднять вес вдвое больший собственного, сообщает The Daily Mail.

В детстве Чен Лу была очень застенчивой. Когда же она посмотрела турнир по бодибилдингу, поняла, что красота может быть разной.

Китаянка рассказывает, что вид девушек-культуристок произвело на нее неизгладимое впечатление, и она отправилась в зал заниматься, а затем поступила в спортивный колледж.

Сейчас Чен, рост которой всего 155 сантиметров, поднимает 120 килограммов, что более чем двое больше ее собственного веса.

В Сети китаянка известна под псевдонимом King Kong Barbie. Она транслирует свои тренировки на китайских видеоплатформах и собрала там около 300 тысяч поклонников.

Чен признается, что

не все оценили ее увлечение, поскольку в Китае считается, что "женщина должна выглядеть слабой, чтобы быть красивой".

Но девушка не собирается останавливаться. Она уже принимает участие в конкурсах культуристов, причем весьма успешно. Так, в прошлом году Чен заняла четвертое место на Национальном чемпионате по бодибилдингу.

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