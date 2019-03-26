"Что конкретно вы будете делать?" В Сейме раскритиковали VARAM за бессилие над Rīgas satiksme

Депутаты комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии во вторник, 26 марта, остро раскритиковали Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) за неспособность более активно повлиять на ситуацию в муниципальной компании Rīgas satiksme, а также упрекнули присутствовавших руководителей капитального общества в чрезмерно высокомерном отношении, отвечая на вопросы.
Комиссия обсуждала результаты аудита VARAM в компании Rīgas satiksme, а также деятельность Рижской думы во время нынешнего созыва.
Руководитель комиссии Каспар Гиргенс (KPV LV) напомнил, что комиссия просила Rīgas satiksme прислать аудиторский доклад, разработанный Ernst&Young, однако ответа так и не получила.
Он отметил, что попросил об этом и мэра Риги Нила Ушакова, который в свою очередь ответил, что компании Rīgas satiksme дано задание прислать доклад комиссии, однако компания отметила, что она не в праве этого делать.
"Таким образом, Rīgas satiksme поступила вопреки тому, что компании доверила дума", - подчеркнул Гиргенс.
Директор департамента самоуправлений VARAM Айвар Мичулс рассказал, что копии аудиторского доклада не получили и представители министерства, они ознакомились с ним на месте в компании, подписавшись о неразглашении полученной информации.
Также он поделился, что с начала этого года с Рижской думой происходит очень активная переписка не только о нарушениях в Rīgas satiksme, но и о других вопросах деятельности думы. Переписка уже насчитывает как минимум 6000 страниц, и на основании полученной информации VARAM констатировало множество возможных нарушений в деятельности Рижской думы.
Депутат Юта Стрике возмутилась, что это за "гриф секретности" такой, и почему ни общество, ни депутаты не могут ознакомиться, что происходит с муниципальным имуществом.
Мичулс рапортовал, что засекречивание аудита - тоже нарушение Рижской думы. По мнению Стрике, значит, министерство со своей стороны должно его устранить. Мичулс отметил, что у них нет на это прав.
Временный председатель правления Rīgas satiksme Эрнест Саулитис подчеркнул, что депутаты вводят общество в заблуждение, так как ограниченный доступ к результатам аудита наложили сами аудиторы, и такова мировая практика.
Доклад предусмотрен для тех, кто с ним работает. Аудиторы позволили подать его министерству, но посчитали, что нет оснований подавать его комиссии Сейма.
Ernst&Young со своей стороны ответили LETA, что они послали письмо комиссии Сейма, в котором пояснили, что доклад комиссия должна требовать у соответствующего министра и учреждений в его подчинении, в том числе и у самоуправления, которое уже получило доклад.
Ernst&Young не против подать доклад в комиссию Сейма, если это позволит заказчик, то есть Rīgas satiksme.
Депутаты задали различные вопросы временному правлению Rīgas satiksme, и после полученных ответов Юта Стрике выступила с критикой в адрес временного руководителя компании Саулитиса:
"Вы классический представитель думской коалиции, который считает, что он ничего не должен объяснять, и что он слуга одного господина. Я никогда не слышала ответов подобного рода".
Досталось от Стрике и министерству:
"Какие ваши выводы после всех проверок? Необходимо проводить аудит в других капитальных обществах или делать что-то другое?
Обществу все равно на ваши длинные переписки, они хотят знать, что вы будете делать".
Мичулс отстаивал министра, заявив, что Пуце уже все сделал и теперь ждет пояснений от Рижской думы. Возможные решения ситуации - это отставка мэра или роспуск всей думы.
Он признал, что у министерства нет компетенции проводить аудит во всех муниципальных компаниях, но есть право пригласить специалистов, однако, это означает дополнительные средства в бюджете. Все доклады аудиторов доступны правоохранительным органам, и дублировать их обязанности - вопрос дискутируемый.
После часовой дискуссии комиссия дала задание министерству оценить, насколько обоснован отказ аудиторской компании выдавать доклад комиссии.
Как уже сообщалось, Ernst&Young провела аудит в Rīgas satiksme, согласно которому за последние пять лет руководством компании был нанесен ущерб в размере десятков миллионов евро, принимая нецелесообразные решения и заключая невыгодные договора.
Изначально с докладом было запрещено ознакомиться депутатам думы, представителям министерства, отмечая, что там информация ограниченного доступа, которую компания могла бы использовать в суде, чтобы взыскать ущерб с бывшего правления.
Саулитис, вступив в должность временного руководителя, дал возможность ознакомиться с аудитом под расписку о неразглашении информации.
В ходе изучения документов министерство установило, что Ушаков как представитель держателя долей капитала Rīgas Satiksme не обеспечил увеличение основного капитала предприятия так, как постановила Рижская дума. Таким образом, возможно, был нарушен закон об управлении долями капитала публичного лица или общества капитала.
VARAM считает, что таким образом незаконно могло быть уменьшено муниципальное имущество. Ушаков предположительно нарушил данный закон, так как не внес соответствующие изменения в устав RS, заявили представители министерства.
Также в VARAM отмечают, что мэр Риги, возможно, допустил нарушения при утверждении ревизора RS в порядке созыва собрания участников предприятия, до принятия решений не выяснял мнения ответственных думских структурных подразделений, а также не подал министерству по его запросу ряд документов, которые касаются его компетенции как председателя думы.
Ушаков ответил, что нисколько не сомневается, что Пуце отстранит его от должности, но все решения министра будут обжалованы в суде.
"Доказать, что его решение не политическое, а юридическое, Пуце не сможет, и в результате ему придется взять на себя ответственность за противоправное решение", - резюмировал мэр.