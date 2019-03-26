"Что конкретно вы будете делать?" В Сейме раскритиковали VARAM за бессилие над Rīgas satiksme

Комиссия обсуждала результаты аудита VARAM в компании Rīgas satiksme, а также деятельность Рижской думы во время нынешнего созыва.

Руководитель комиссии Каспар Гиргенс (KPV LV) напомнил, что комиссия просила Rīgas satiksme прислать аудиторский доклад, разработанный Ernst&Young, однако ответа так и не получила.

Он отметил, что попросил об этом и мэра Риги Нила Ушакова, который в свою очередь ответил, что компании Rīgas satiksme дано задание прислать доклад комиссии, однако компания отметила, что она не в праве этого делать.

"Таким образом, Rīgas satiksme поступила вопреки тому, что компании доверила дума", - подчеркнул Гиргенс.

Директор департамента самоуправлений VARAM Айвар Мичулс рассказал, что копии аудиторского доклада не получили и представители министерства, они ознакомились с ним на месте в компании, подписавшись о неразглашении полученной информации.

Также он поделился, что с начала этого года с Рижской думой происходит очень активная переписка не только о нарушениях в Rīgas satiksme, но и о других вопросах деятельности думы. Переписка уже насчитывает как минимум 6000 страниц, и на основании полученной информации VARAM констатировало множество возможных нарушений в деятельности Рижской думы.

Депутат Юта Стрике возмутилась, что это за "гриф секретности" такой, и почему ни общество, ни депутаты не могут ознакомиться, что происходит с муниципальным имуществом.

Мичулс рапортовал, что засекречивание аудита - тоже нарушение Рижской думы. По мнению Стрике, значит, министерство со своей стороны должно его устранить. Мичулс отметил, что у них нет на это прав.

Временный председатель правления Rīgas satiksme Эрнест Саулитис подчеркнул, что депутаты вводят общество в заблуждение, так как ограниченный доступ к результатам аудита наложили сами аудиторы, и такова мировая практика.

Доклад предусмотрен для тех, кто с ним работает. Аудиторы позволили подать его министерству, но посчитали, что нет оснований подавать его комиссии Сейма.

Ernst&Young со своей стороны ответили LETA, что они послали письмо комиссии Сейма, в котором пояснили, что доклад комиссия должна требовать у соответствующего министра и учреждений в его подчинении, в том числе и у самоуправления, которое уже получило доклад.

Ernst&Young не против подать доклад в комиссию Сейма, если это позволит заказчик, то есть Rīgas satiksme.

Депутаты задали различные вопросы временному правлению Rīgas satiksme, и после полученных ответов Юта Стрике выступила с критикой в адрес временного руководителя компании Саулитиса:

"Вы классический представитель думской коалиции, который считает, что он ничего не должен объяснять, и что он слуга одного господина. Я никогда не слышала ответов подобного рода".

Досталось от Стрике и министерству:

"Какие ваши выводы после всех проверок? Необходимо проводить аудит в других капитальных обществах или делать что-то другое?