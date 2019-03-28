Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Отчеты социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте.
Согласно данным «Рейтинга», лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживает 26,6 процента тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором. Второе и третье места практически поровну делят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко — за них готовы проголосовать по 17 процентов избирателей.
Четвертую строчку занимает экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (9,8 процента), пятое место за оппозиционером Юрием Бойко (9,5 процента). На шестом месте — радикальный политик Олег Ляшко с 5,4 процента поддержки, за ним следуют кандидат с востока Украины Александр Вилкул (4 процента), далее идут Игорь Смешко (3,5 процента) и Руслан Кошулинский (1,9 процента). При этом каждый шестой опрошенный до сих пор не определился с выбором.
В свою очередь, результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, также свидетельствуют, что Зеленского готовы поддержать большинство респондентов, определившихся с выбором (27,6 процента). За Порошенко готовы проголосовать 18,2 процента, за Тимошенко — 12,8 процента.
Представленные центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко рейтинги также свидетельствуют о лидерстве Зеленского — его готовы поддержать 29,1 процента респондентов, определившихся со своим выбором. В этом опросе Тимошенко обходит Порошенко (16 процентов против 15,3). За Гриценко готовы проголосовать 9,1 процента опрошенных, за Бойко — 8,4 процента, за Вилкула — 6,1 процента.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.