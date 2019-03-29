Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой красавицей-женой
Как уже сообщал Русский TVNET, в начале марта 58-летний Александр Цекало тайно женился в четвертый раз, причем на девушке, которая на 30 лет его моложе. И вот на днях продюсер впервые появился на светском мероприятии в компании молодой супруги - 27-летней модели и художницы Дарины Эрвин.
Напомним, в конце 2018 года в прессе появились слухи о новом романе Александра Цекало, хотя на тот момент он, как все полагали, состоял в браке.
В январе этого года продюсер сообщил о своем разводе с сестрой популярной певицы Веры Брежневой Викторией Галушко, с которой прожил в браке 10 лет, и представил поклонникам новую избранницу - 27-летнюю красавицу-модель и актрису Дарину Эрвин (настоящая фамилия девушки - Сапарова).
В начале марта, по сообщениям российских СМИ, пара поженилась в США, а затем отправилась в небольшое свадебное путешествие, которое, судя по всему, уже завершено.
27 марта Цекало и Эрвин вместе появились на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это первый их официальный выход с того момента, как стало известно об их отношениях.
Судя пофото и видео, появившимся в соцсетях, Александр и Дарина выглядели очень счастливыми, с удовольствием позировали фотографам и даже целовались перед камерами.