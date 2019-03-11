СМИ: Александр Цекало женился на красотке на 30 лет моложе его
В российской прессе появилась информация о том, что 57-летний шоумен Александр Цекало тайно женился в четвертый раз. Причем на девушке, которая на 30 лет его моложе.
Напомним, в январе этого года Цекало сообщил о своем разводе с сестрой популярной певицы Веры Брежневой Викторией Галушко, с которой прожил в браке 10 лет, и представил поклонникам новую избранницу - 27-летнюю красавицу-модель и актрису Дарину Эрвин (настоящая фамилия девушки - Сапарова).
⚡️"За всю жизнь ни копейки не заработала": СМИ раскрыли нелицеприятную правду о молодой невесте Цекало Журналисты продолжают выяснять подробности личной жизни Александра Цекало, не так давно объявившего о разводе с сестрой Веры Брежневой - Викторией Галушко - и последующей помолвке со своей новой избранницей 27-летней Дариной Эрвин. Однако позднее выяснилось, что настоящая фамилия девушки - Сапарова. Она родилась в Казахстане, а ее яркая внешность является результатом пластических операций. По словам отчима Дарины Аскара Мухитдинова, в первую очередь девушку всегда интересовали деньги. "Бред какой-то! Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде - фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю", - заявил мужчина. Мухитдинов отметил, что в свое время перевез всю семью в США, где добился получения гражданства и возможности обучения в вузе для Дарины. Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она выучилась на финансиста в Suffolk University в Бостоне. Институт Дарине полностью оплатил я. Думал, что она в банк потом пойдет работать. У меня всегда было предвзятое отношение к модельному бизнесу: если мозги есть, зачем телом торговать? Поэтому после окончания университета я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу", - приводит слова отчима невесты Цекало "Экспресс-газета". Аналогичной позиции придерживается также родной отец Дарины - Бахыт Сапаров. По его словам, после переезда в США он практически перестал общаться с Дариной, но та обращается к нему, если ей нужна финансовая помощь. По словам мужчины, о свадьбе дочери с Цекало он узнал из СМИ: "Честно скажу, я психую из-за всего этого! Мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. С годами в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины." #цекало #александрцекало
До Виктории шоумен был женат еще дважды - на Алене Шиферман и Лолите Милявской. И, по слухам, каждый раз разводился, когда влюблялся в другую. И вот, если верить СМИ, Александр узаконил свои отношения с новой возлюбленной, то есть сдержал не так давно данное обещание жениться на ней.
"Ребята расписались в Беверли-Хиллз, - рассказали журналистам источники из окружения пары. -
Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество.
Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию - Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало".
Стоит отметить, что многие не одобряют этот союз. Так, родной отец Дарины признался: "Это ее выбор. Однако мне 50 лет, а Цекало - 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю". А вы верите?
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Александр Цекало тайно женился на 27-летней возлюбленной ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сегодня стало известно о тайной женитьбе 57-летнего телеведущего и продюсера Александра Цекало на его молодой пассии Дарине Эрвин. Близкое окружение новобрачных согласилось поделиться некоторыми подробностями церемонии, которая состоялась в США. Пара решила скрыть событие от общественности, а между тем свадьба была не вчера, и даже не неделю назад. Оказалось, что Цекало вот уже второй месяц ощущает себя полноправным законным супругом красавицы-казачки Дарины. "Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких и друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество", - рассказали знакомые Александра и его новой жены. Как удалось выяснить корреспондентам ИА "Экспресс-Новости", девушка поначалу отказывалась брать фамилию мужа, так как её девичья фамилия "Эрвин" уже настолько раскручена, что стала брендом. Однако потом она всё же изменила своё решение. Сейчас чета Цекало проживает на две страны, но Александр уже рвётся в Россию, где у него "завязана" вся работа. Дарина же готовит в Америке выставку своих картин. Она давно эмигрировала в США и уже успела попробовать свои силы в качестве киноактрисы. Надо сказать, по жизни предприимчивой и харизматичной леди очень фартит. Эрвин снималась с самой Шерон Стоун, а еще успела сыграть несколько ролей в лос-анджелесском театре Theatre 68. Их роман с Цекало, знатным ловеласом, развивался бурно и стремительно..... 🔥🔥🔥Полную версию читайте на сайте express-novosti.ru ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Цекало #Даринаэрвин #Свадьба #Сша #Торжество #Брак #Галушка #Шоубизнес