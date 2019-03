СМИ: Александр Цекало женился на красотке на 30 лет моложе его

⚡️"За всю жизнь ни копейки не заработала": СМИ раскрыли нелицеприятную правду о молодой невесте Цекало Журналисты продолжают выяснять подробности личной жизни Александра Цекало, не так давно объявившего о разводе с сестрой Веры Брежневой - Викторией Галушко - и последующей помолвке со своей новой избранницей 27-летней Дариной Эрвин. Однако позднее выяснилось, что настоящая фамилия девушки - Сапарова. Она родилась в Казахстане, а ее яркая внешность является результатом пластических операций. По словам отчима Дарины Аскара Мухитдинова, в первую очередь девушку всегда интересовали деньги. "Бред какой-то! Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде - фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю", - заявил мужчина. Мухитдинов отметил, что в свое время перевез всю семью в США, где добился получения гражданства и возможности обучения в вузе для Дарины. Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она выучилась на финансиста в Suffolk University в Бостоне. Институт Дарине полностью оплатил я. Думал, что она в банк потом пойдет работать. У меня всегда было предвзятое отношение к модельному бизнесу: если мозги есть, зачем телом торговать? Поэтому после окончания университета я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу", - приводит слова отчима невесты Цекало "Экспресс-газета". Аналогичной позиции придерживается также родной отец Дарины - Бахыт Сапаров. По его словам, после переезда в США он практически перестал общаться с Дариной, но та обращается к нему, если ей нужна финансовая помощь. По словам мужчины, о свадьбе дочери с Цекало он узнал из СМИ: "Честно скажу, я психую из-за всего этого! Мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. С годами в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины." #цекало #александрцекало

