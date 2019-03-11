СМИ: Александр Цекало женился на красотке на 30 лет моложе его

Напомним, в январе этого года Цекало сообщил о своем разводе с сестрой популярной певицы Веры Брежневой Викторией Галушко, с которой прожил в браке 10 лет, и представил поклонникам новую избранницу - 27-летнюю красавицу-модель и актрису Дарину Эрвин (настоящая фамилия девушки - Сапарова).

До Виктории шоумен был женат еще дважды - на Алене Шиферман и Лолите Милявской. И, по слухам, каждый раз разводился, когда влюблялся в другую. И вот, если верить СМИ, Александр узаконил свои отношения с новой возлюбленной, то есть сдержал не так давно данное обещание жениться на ней.