"Надо жить так, чтобы депрессия была у других!" В Ботаническом саду прошла ярмарка

В Ботаническом саду в субботу, 30 марта, прошла весенняя ярмарка. На ней местные ремесленники предлагали различные изделия, изготовленные своими руками. Ловите подробный фоторепортаж от команды TVNET!
Отметим, что среди товаров встречались и настоящие шедевры, например, разделочная доска с надписью "Надо жить так, чтобы депрессия была у других", а щит рядом с местом для перекуса гласил
"Люди, которые любят поесть, всегда самые лучшие".
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Галерея: Ярмарка в Ботаническом саду