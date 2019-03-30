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"Надо жить так, чтобы депрессия была у других!" В Ботаническом саду прошла ярмарка

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На базарчике в Ботаническом саду

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В Ботаническом саду в субботу, 30 марта, прошла весенняя ярмарка. На ней местные ремесленники предлагали различные изделия, изготовленные своими руками. Ловите подробный фоторепортаж от команды TVNET!

Отметим, что среди товаров встречались и настоящие шедевры, например, разделочная доска с надписью "Надо жить так, чтобы депрессия была у других", а щит рядом с местом для перекуса гласил

"Люди, которые любят поесть, всегда самые лучшие".

Подробнее в нашей галере!

Галерея: Ярмарка в Ботаническом саду

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