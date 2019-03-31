В прошлом году выписали самую большую премию в истории Латвии

В 2018 году достигнут исторически самый высокий размер подписанной страховой премии на одного жителя - 271 евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.
В 2018 году сохранялся высокий прирост объема подписанных страховщиками брутто-премий - он вырос на 17% до 758 млн евро.
Как указывает КРФК, развитию рынка страхования способствовали как быстрое развитие экономики Латвии, так и активная работа страховщиков на других рынках ЕЭЗ, в основном в Эстонии и Литве.
В портфеле подписанных премий доминировало страхование транспорта - 50,4% или 381 млн евро, причем почти все премии по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств были подписаны в других странах ЕЭЗ.
В Латвии важнейшими видами страхования были страхование жизни - 22,2%, OCTA - 21,3% и страхование здоровья - 17,1%.