Вс, 31.03.2019
Надо войти в реку и быть против течения. Если ты стоишь на берегу, течения ты не чувствуешь. Идти вдоль берега в обратную сторону легко, а ты в самую воду влезь и иди там. Николай Комягин, фронтмен Shortparis

В прошлом году выписали самую большую премию в истории Латвии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В 2018 году достигнут исторически самый высокий размер подписанной страховой премии на одного жителя - 271 евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.

В 2018 году сохранялся высокий прирост объема подписанных страховщиками брутто-премий - он вырос на 17% до 758 млн евро.

Как указывает КРФК, развитию рынка страхования способствовали как быстрое развитие экономики Латвии, так и активная работа страховщиков на других рынках ЕЭЗ, в основном в Эстонии и Литве.

В портфеле подписанных премий доминировало страхование транспорта - 50,4% или 381 млн евро, причем почти все премии по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств были подписаны в других странах ЕЭЗ.

В Латвии важнейшими видами страхования были страхование жизни - 22,2%, OCTA - 21,3% и страхование здоровья - 17,1%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ