Верхушка Риги стремительно видоизменяется - сначала вице-мэра Андриса Америкса ("Честь служить Риге") сменил его однопартиец Олег Буров, несколько позднее последовал второй акт - Рижская дума создала еще одну должность вице-мэра столицы и через день утвердила на ней Вадима Баранника ("Согласие"). TVNET рассказывает, что известно об одном из возможных наследников Нила Ушакова. 

Олег Буров, Максим Толстой, Вадим Баранник

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Откуда пришёл в Рижскую думу?

Вадим Баранник по списку "Центра согласия" был избран в Рижскую думу в 2009 году. 

В актуальном выпуске Nekā personīga нового вице-мэра Риги охарактеризовали как "исполнительного подчинённого, который не задаёт лишних вопросов".

До избрания в думу вместе со своим нынешним коллегой Вячеславом Степаненко Баранник работал юристом на Первом Балтийском канале, а именно - занимал должность руководителя юридического отдела.

Есть мнение, что благодаря этому телевизионному каналу партия "Согласие" и Нил Ушаков, который также в прошлом был сотрудником Первого Балтийского, получили ключи от Риги и уже 10 лет руководят столицей. 

После того, как в Рижской думе поменялась власть, поменялись и люди на ключевых позициях.

Так, в сентябре 2009 года депутат фракции "Нового времени" в Рижской думе Эрик Шкапар заявил, что в руководстве ООО Rīgas Satiksme и столичном департаменте сообщения произошли существенные изменения, в результате чего

были уволены многолетние и опытные работники, а "на их место приняты лица, единственной заслугой которых является связь с правящей в думе партией".

Среди прочих в правление Rīgas Satiksme тогда был назначен и Вадим Баранник.

Чем отличился? 

Неизвестно, были ли это совпадением или продуманной частью предвыборной компании, но за год до выборов 2009 года Вадим Баранник, Нил Ушаков и другие согласисты основали организацию "9мая.lv".

Она обещала собирать деньги, чтобы помочь ветеранам советской армии. Именно в предвыборное время Первый Балтийский канал активно рассказывал о работе общества. 

"Согласие" вместе с организацией "9мая.lv" успешно выиграли конкуренцию у руководимой на тот момент Татьяной Жданок партии "ЗаПЧЕЛ" о том, кто является главным организатором празднеств в Парке Победы.

В последние четыре года в руководстве общества лишь два человека - Баранник и Светлана Савицка. Ежегодно общество хозяйствует приблизительно 150 - 170 тысяч евро.

По сведениям Nekā personīga, 23 тысячи евро обществу  "9мая.lv" перевело Посольство России в Латвии. 

Руководитель Администрации Президента России Сергей Нарышкин вручает государственную награду руководителю "9мая.lv" Бараннику, 2010 год

ФОТО: Lita Krone/LETA

В 2015 году руководитель "9мая.lv" Вадим Баранник заявил, что организация "9мая.lv" проводит ежегодное празднование Дня Победы как латвийское мероприятие, в парке Победы подняты латвийские флаги, и это событие никак не связано с прославлением России.

"Мы, организаторы, считаем себя патриотами Латвии, поэтому мероприятия проводятся как 8, так и 9 мая", - сказал он.

На вопрос, как он расценивает в таком случае большое количество флагов России и исполнение российского гимна в завершении праздника, Баранник ответил, что в Риге проживает много граждан России, а носить флаг РФ не запрещено ни 9 мая, ни в любой другой день.

Опыт в Рижской думе 

Помимо активной деятельности в организации "9мая.lv" Баранник столь же активен был и в транспортной отрасли Риги. 

Согласно архиву LETA, еще в мае 2010 года Баранник упоминается как и.о. главы думского комитета по делам сообщения и транспорта, а в августе того же года уже как председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения.

В этой должности Баранник пробыл вплоть до середины января этого года, затем на этой должности его сменил Вадим Фальков, который много лет проработал водителем троллейбуса и после избрания в Рижскую думу совмещал две работы.

Баранник соответственно решил перейти на должность заместителя председателя фракции "Согласия".

По сути, мосты, дороги, трамваи и ямы - годами за эту сферу в Рижской думе отвечал никто иной как Баранник. 

Баранник, Америкс и Ушаков посещают первую очередь Островного моста, ноябрь 2015 года

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За время руководства комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Баранник много раз попадал в немилость оппозиции Рижской думы, но всегда оставался на своем посту.

Так в 2012 году депутаты оппозиции инициировали голосование за отставку Баранника - они критиковали его за редкий созыв заседаний комитета, регулярные опоздания, проволочки с проектами, в частности, с сетью маршрутных такси в Риге, которая должна была начать действовать уже с 1 января. Однако, он усидел в своем кресле.

Еще в 2013 году Nekā personīga пришли к выводу, что Rīgas satiksme закупает топливо дороже, чем на любой заправке в стране. В этом году после углубленного анализа аудиторы пришли к схожим выводам. 

На тот момент, когда готовились договора о закупках топлива, Баранник с 2009 года по начало 2010 года был членом правления Rīgas satiksme.

На момент заключения договоров в должности его сменил другой представитель "Согласия" Максим Толстой. 

В свою очередь, еще в 2016 году Баранник заявлял, что уже в следующем году на улицах Риги могут появиться новые, работающие на водороде троллейбусы. 

Цель их приобретения - уменьшить количество вредных выбросов в Риге, которые попадают в воздух при сгорании дизельного топлива. Однако, они так и не появились в столице... 

Вадим Баранник и глава Rīgas Satiksme Леон Бемхенс, июнь 2017 года

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На вопрос Nekā personīga, видит ли Баранник свою ответственность за то, что констатировало KNAB в Rīgas Satiksme, он ответил "В таком смысле нет!".

Зачем новая должность?

Как "Согласие", так и "Честь служить Риге" отрицают, что создание должности вице-мэра - это подготовка наследника для Нила Ушакова. Якобы, во всем виноват новый министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, который создаёт ненужное напряжение и усложняет работу думы, сообщили Nekā personīga.

В то же время подчеркивается, что создание новой должности было настолько стремительным, что перед голосованием думы никто из правящей коалиции не мог пояснить, какими будут сферы ответственности вице-мэра №2.

На данный момент ясно, что Баранник будет контролировать то же хозяйство, что и Ушаков, в том числе отрасль сообщения. 

А что в кармане? Что известно из декларации Баранника?

Первую декларацию о доходах Баранник как должностное лицо подал за 2009 год. 

На тот момент главным местом работы указан Финансовый департамент Рижской думы.

Помимо этого он был:

  • член правления HIGHWAY MEDIA
  • член правления VS CONSULTING
  • председатель правления 9maijs.lv
  • член пралвения YOUNG.LV
  • руководитель юридического отдела на "Первом Балтийском канале"
  • член правления Rīgas satiksme
  • юрист в BALTIJAS MEDIJU ALIANSE.

Во владении у Баранника была указана квартира в Марупе и земля под ней.

Из транспортных средств указаны:

  • Mazda 626 1999 года выпуска
  • BMW 530 2005 года выпуска
  • Opel Vectra 1991 года выпуска.

Безналичные накопления на тот момент составили 4425.35 LVL Swedbank, 8822.53 EUR Swedbank, 998.61 EUR Baltic International Bank.

В качестве основных источников доходов указал:

  • "Первый Балтийский канал" - зарплата в 6649.74 LVL
  • BALTIJAS MEDIJU ALIANSE - зарплата в 2956.15 LVL
  • Финансовый департамент Рижской думы - зарплата 5018.38 LVL
  • Rīgas satiksme - зарплата 12 979.3 LVL
  • АО Reverta - дар 275.01 LVL.

Долгов НЕТ, есть заем в размере 5530.79 EUR.

Для сравнения рассмотрим последнюю доступную декларацию за 2017 год.

Главным местом работы все еще указан Финансовый департамент Рижской думы.

Помимо этого Бараник в 2017 году:

  • все еще член правления HIGHWAY MEDIA
  • член правления VS CONSULTING
  • член правления 9maijs.lv
  • теперь еще и председатель Комиссии РД по аренде жилых помещений
  • член Комиссии РД по лицензировании рыболовства
  • член Совета Риги по защите среды
  • заместитель председателя Фонда по защите среды Риги
  • член правления Региона планирования Риги
  • член правления Рижского свободного порта
  • член правления молодежного футбольного клуба "Согласие"
  • член правления Dzīvā atmiņa, Lidlauks Spilve, Zeltīru 8.

Теперь помимо квартиры в Марупе, появилась и земля в общем владении.  

Из транспортных средств указаны 

  • Mazda 626 1999 года выпуска
  • BMW 530 2005 года выпуска

Безналичные накопления теперь составили 100.00 USD Swedbank, 18 768.85 EUR Swedbank, 32.94 EUR Citadele и 82.95 EUR в Nordea.

В качестве основных источников доходов в последней декларации Баранник указал:

  • Финансовый департамент Рижской думы - зарплата 33 935.01 EUR
  • Управление Рижского свободного порта - зарплата 45 509.19 EUR
  • VSAA - компенсация 260.31 EUR
  • другие доходы в Финансовом департаменте Рижской думы 542.30 EUR.

Долгов по-прежнему НЕТ, есть заем в размере 10 000 EUR и 3364.47 EUR.