"Исполнительный подчинённый, который не задаёт лишних вопросов". Заслуги, доходы и роль Баранника в Риге

Верхушка Риги стремительно видоизменяется - сначала вице-мэра Андриса Америкса ("Честь служить Риге") сменил его однопартиец Олег Буров, несколько позднее последовал второй акт - Рижская дума создала еще одну должность вице-мэра столицы и через день утвердила на ней Вадима Баранника ("Согласие"). TVNET рассказывает, что известно об одном из возможных наследников Нила Ушакова.

Олег Буров, Максим Толстой, Вадим Баранник ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Откуда пришёл в Рижскую думу?

Вадим Баранник по списку "Центра согласия" был избран в Рижскую думу в 2009 году.

В актуальном выпуске Nekā personīga нового вице-мэра Риги охарактеризовали как "исполнительного подчинённого, который не задаёт лишних вопросов".

До избрания в думу вместе со своим нынешним коллегой Вячеславом Степаненко Баранник работал юристом на Первом Балтийском канале, а именно - занимал должность руководителя юридического отдела.

Есть мнение, что благодаря этому телевизионному каналу партия "Согласие" и Нил Ушаков, который также в прошлом был сотрудником Первого Балтийского, получили ключи от Риги и уже 10 лет руководят столицей.

После того, как в Рижской думе поменялась власть, поменялись и люди на ключевых позициях.

Так, в сентябре 2009 года депутат фракции "Нового времени" в Рижской думе Эрик Шкапар заявил, что в руководстве ООО Rīgas Satiksme и столичном департаменте сообщения произошли существенные изменения, в результате чего

были уволены многолетние и опытные работники, а "на их место приняты лица, единственной заслугой которых является связь с правящей в думе партией".

Среди прочих в правление Rīgas Satiksme тогда был назначен и Вадим Баранник.

Чем отличился?

Неизвестно, были ли это совпадением или продуманной частью предвыборной компании, но за год до выборов 2009 года Вадим Баранник, Нил Ушаков и другие согласисты основали организацию "9мая.lv".

Она обещала собирать деньги, чтобы помочь ветеранам советской армии. Именно в предвыборное время Первый Балтийский канал активно рассказывал о работе общества.

"Согласие" вместе с организацией "9мая.lv" успешно выиграли конкуренцию у руководимой на тот момент Татьяной Жданок партии "ЗаПЧЕЛ" о том, кто является главным организатором празднеств в Парке Победы.

В последние четыре года в руководстве общества лишь два человека - Баранник и Светлана Савицка. Ежегодно общество хозяйствует приблизительно 150 - 170 тысяч евро.

По сведениям Nekā personīga, 23 тысячи евро обществу "9мая.lv" перевело Посольство России в Латвии.

Руководитель Администрации Президента России Сергей Нарышкин вручает государственную награду руководителю "9мая.lv" Бараннику, 2010 год ФОТО: Lita Krone/LETA

В 2015 году руководитель "9мая.lv" Вадим Баранник заявил, что организация "9мая.lv" проводит ежегодное празднование Дня Победы как латвийское мероприятие, в парке Победы подняты латвийские флаги, и это событие никак не связано с прославлением России.

"Мы, организаторы, считаем себя патриотами Латвии, поэтому мероприятия проводятся как 8, так и 9 мая", - сказал он.

На вопрос, как он расценивает в таком случае большое количество флагов России и исполнение российского гимна в завершении праздника, Баранник ответил, что в Риге проживает много граждан России, а носить флаг РФ не запрещено ни 9 мая, ни в любой другой день.

Опыт в Рижской думе

Помимо активной деятельности в организации "9мая.lv" Баранник столь же активен был и в транспортной отрасли Риги.

Согласно архиву LETA, еще в мае 2010 года Баранник упоминается как и.о. главы думского комитета по делам сообщения и транспорта, а в августе того же года уже как председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения.

В этой должности Баранник пробыл вплоть до середины января этого года, затем на этой должности его сменил Вадим Фальков, который много лет проработал водителем троллейбуса и после избрания в Рижскую думу совмещал две работы.

Баранник соответственно решил перейти на должность заместителя председателя фракции "Согласия".

По сути, мосты, дороги, трамваи и ямы - годами за эту сферу в Рижской думе отвечал никто иной как Баранник.

Баранник, Америкс и Ушаков посещают первую очередь Островного моста, ноябрь 2015 года ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За время руководства комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Баранник много раз попадал в немилость оппозиции Рижской думы, но всегда оставался на своем посту.

Так в 2012 году депутаты оппозиции инициировали голосование за отставку Баранника - они критиковали его за редкий созыв заседаний комитета, регулярные опоздания, проволочки с проектами, в частности, с сетью маршрутных такси в Риге, которая должна была начать действовать уже с 1 января. Однако, он усидел в своем кресле.

Еще в 2013 году Nekā personīga пришли к выводу, что Rīgas satiksme закупает топливо дороже, чем на любой заправке в стране. В этом году после углубленного анализа аудиторы пришли к схожим выводам.

На тот момент, когда готовились договора о закупках топлива, Баранник с 2009 года по начало 2010 года был членом правления Rīgas satiksme.

На момент заключения договоров в должности его сменил другой представитель "Согласия" Максим Толстой.

В свою очередь, еще в 2016 году Баранник заявлял, что уже в следующем году на улицах Риги могут появиться новые, работающие на водороде троллейбусы.

Цель их приобретения - уменьшить количество вредных выбросов в Риге, которые попадают в воздух при сгорании дизельного топлива. Однако, они так и не появились в столице...

Вадим Баранник и глава Rīgas Satiksme Леон Бемхенс, июнь 2017 года ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На вопрос Nekā personīga, видит ли Баранник свою ответственность за то, что констатировало KNAB в Rīgas Satiksme, он ответил "В таком смысле нет!".

Зачем новая должность?

Как "Согласие", так и "Честь служить Риге" отрицают, что создание должности вице-мэра - это подготовка наследника для Нила Ушакова. Якобы, во всем виноват новый министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, который создаёт ненужное напряжение и усложняет работу думы, сообщили Nekā personīga.

В то же время подчеркивается, что создание новой должности было настолько стремительным, что перед голосованием думы никто из правящей коалиции не мог пояснить, какими будут сферы ответственности вице-мэра №2.

На данный момент ясно, что Баранник будет контролировать то же хозяйство, что и Ушаков, в том числе отрасль сообщения.

А что в кармане? Что известно из декларации Баранника?

Первую декларацию о доходах Баранник как должностное лицо подал за 2009 год.

На тот момент главным местом работы указан Финансовый департамент Рижской думы. Помимо этого он был: член правления HIGHWAY MEDIA

член правления VS CONSULTING

председатель правления 9maijs.lv

член пралвения YOUNG.LV

руководитель юридического отдела на "Первом Балтийском канале"

член правления Rīgas satiksme

юрист в BALTIJAS MEDIJU ALIANSE. Во владении у Баранника была указана квартира в Марупе и земля под ней. Из транспортных средств указаны: Mazda 626 1999 года выпуска

BMW 530 2005 года выпуска

Opel Vectra 1991 года выпуска. Безналичные накопления на тот момент составили 4425.35 LVL Swedbank, 8822.53 EUR Swedbank, 998.61 EUR Baltic International Bank. В качестве основных источников доходов указал: "Первый Балтийский канал" - зарплата в 6649.74 LVL

BALTIJAS MEDIJU ALIANSE - зарплата в 2956.15 LVL

Финансовый департамент Рижской думы - зарплата 5018.38 LVL

Rīgas satiksme - зарплата 12 979.3 LVL

АО Reverta - дар 275.01 LVL. Долгов НЕТ, есть заем в размере 5530.79 EUR.

Для сравнения рассмотрим последнюю доступную декларацию за 2017 год.