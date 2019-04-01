1 апреля 2019, 11:00
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"Исполнительный подчинённый, который не задаёт лишних вопросов". Заслуги, доходы и роль Баранника в Риге
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Верхушка Риги стремительно видоизменяется - сначала вице-мэра Андриса Америкса ("Честь служить Риге") сменил его однопартиец Олег Буров, несколько позднее последовал второй акт - Рижская дума создала еще одну должность вице-мэра столицы и через день утвердила на ней Вадима Баранника ("Согласие"). TVNET рассказывает, что известно об одном из возможных наследников Нила Ушакова.
Откуда пришёл в Рижскую думу?
Вадим Баранник по списку "Центра согласия" был избран в Рижскую думу в 2009 году.
В актуальном выпуске Nekā personīga нового вице-мэра Риги охарактеризовали как "исполнительного подчинённого, который не задаёт лишних вопросов".
До избрания в думу вместе со своим нынешним коллегой Вячеславом Степаненко Баранник работал юристом на Первом Балтийском канале, а именно - занимал должность руководителя юридического отдела.
Есть мнение, что благодаря этому телевизионному каналу партия "Согласие" и Нил Ушаков, который также в прошлом был сотрудником Первого Балтийского, получили ключи от Риги и уже 10 лет руководят столицей.
После того, как в Рижской думе поменялась власть, поменялись и люди на ключевых позициях.
Так, в сентябре 2009 года депутат фракции "Нового времени" в Рижской думе Эрик Шкапар заявил, что в руководстве ООО Rīgas Satiksme и столичном департаменте сообщения произошли существенные изменения, в результате чего
были уволены многолетние и опытные работники, а "на их место приняты лица, единственной заслугой которых является связь с правящей в думе партией".
Среди прочих в правление Rīgas Satiksme тогда был назначен и Вадим Баранник.
Чем отличился?
Неизвестно, были ли это совпадением или продуманной частью предвыборной компании, но за год до выборов 2009 года Вадим Баранник, Нил Ушаков и другие согласисты основали организацию "9мая.lv".
Она обещала собирать деньги, чтобы помочь ветеранам советской армии. Именно в предвыборное время Первый Балтийский канал активно рассказывал о работе общества.
"Согласие" вместе с организацией "9мая.lv" успешно выиграли конкуренцию у руководимой на тот момент Татьяной Жданок партии "ЗаПЧЕЛ" о том, кто является главным организатором празднеств в Парке Победы.
В последние четыре года в руководстве общества лишь два человека - Баранник и Светлана Савицка. Ежегодно общество хозяйствует приблизительно 150 - 170 тысяч евро.
По сведениям Nekā personīga, 23 тысячи евро обществу "9мая.lv" перевело Посольство России в Латвии.
В 2015 году руководитель "9мая.lv" Вадим Баранник заявил, что организация "9мая.lv" проводит ежегодное празднование Дня Победы как латвийское мероприятие, в парке Победы подняты латвийские флаги, и это событие никак не связано с прославлением России.
"Мы, организаторы, считаем себя патриотами Латвии, поэтому мероприятия проводятся как 8, так и 9 мая", - сказал он.
На вопрос, как он расценивает в таком случае большое количество флагов России и исполнение российского гимна в завершении праздника, Баранник ответил, что в Риге проживает много граждан России, а носить флаг РФ не запрещено ни 9 мая, ни в любой другой день.
Опыт в Рижской думе
Помимо активной деятельности в организации "9мая.lv" Баранник столь же активен был и в транспортной отрасли Риги.
Согласно архиву LETA, еще в мае 2010 года Баранник упоминается как и.о. главы думского комитета по делам сообщения и транспорта, а в августе того же года уже как председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения.
В этой должности Баранник пробыл вплоть до середины января этого года, затем на этой должности его сменил Вадим Фальков, который много лет проработал водителем троллейбуса и после избрания в Рижскую думу совмещал две работы.
Баранник соответственно решил перейти на должность заместителя председателя фракции "Согласия".
По сути, мосты, дороги, трамваи и ямы - годами за эту сферу в Рижской думе отвечал никто иной как Баранник.
За время руководства комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Баранник много раз попадал в немилость оппозиции Рижской думы, но всегда оставался на своем посту.
Так в 2012 году депутаты оппозиции инициировали голосование за отставку Баранника - они критиковали его за редкий созыв заседаний комитета, регулярные опоздания, проволочки с проектами, в частности, с сетью маршрутных такси в Риге, которая должна была начать действовать уже с 1 января. Однако, он усидел в своем кресле.
Еще в 2013 году Nekā personīga пришли к выводу, что Rīgas satiksme закупает топливо дороже, чем на любой заправке в стране. В этом году после углубленного анализа аудиторы пришли к схожим выводам.
На тот момент, когда готовились договора о закупках топлива, Баранник с 2009 года по начало 2010 года был членом правления Rīgas satiksme.
На момент заключения договоров в должности его сменил другой представитель "Согласия" Максим Толстой.
В свою очередь, еще в 2016 году Баранник заявлял, что уже в следующем году на улицах Риги могут появиться новые, работающие на водороде троллейбусы.
Цель их приобретения - уменьшить количество вредных выбросов в Риге, которые попадают в воздух при сгорании дизельного топлива. Однако, они так и не появились в столице...
На вопрос Nekā personīga, видит ли Баранник свою ответственность за то, что констатировало KNAB в Rīgas Satiksme, он ответил "В таком смысле нет!".
Зачем новая должность?
Как "Согласие", так и "Честь служить Риге" отрицают, что создание должности вице-мэра - это подготовка наследника для Нила Ушакова. Якобы, во всем виноват новый министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, который создаёт ненужное напряжение и усложняет работу думы, сообщили Nekā personīga.
В то же время подчеркивается, что создание новой должности было настолько стремительным, что перед голосованием думы никто из правящей коалиции не мог пояснить, какими будут сферы ответственности вице-мэра №2.
На данный момент ясно, что Баранник будет контролировать то же хозяйство, что и Ушаков, в том числе отрасль сообщения.
А что в кармане? Что известно из декларации Баранника?
Первую декларацию о доходах Баранник как должностное лицо подал за 2009 год.
На тот момент главным местом работы указан Финансовый департамент Рижской думы.
Помимо этого он был:
- член правления HIGHWAY MEDIA
- член правления VS CONSULTING
- председатель правления 9maijs.lv
- член пралвения YOUNG.LV
- руководитель юридического отдела на "Первом Балтийском канале"
- член правления Rīgas satiksme
- юрист в BALTIJAS MEDIJU ALIANSE.
Во владении у Баранника была указана квартира в Марупе и земля под ней.
Из транспортных средств указаны:
- Mazda 626 1999 года выпуска
- BMW 530 2005 года выпуска
- Opel Vectra 1991 года выпуска.
Безналичные накопления на тот момент составили 4425.35 LVL Swedbank, 8822.53 EUR Swedbank, 998.61 EUR Baltic International Bank.
В качестве основных источников доходов указал:
- "Первый Балтийский канал" - зарплата в 6649.74 LVL
- BALTIJAS MEDIJU ALIANSE - зарплата в 2956.15 LVL
- Финансовый департамент Рижской думы - зарплата 5018.38 LVL
- Rīgas satiksme - зарплата 12 979.3 LVL
- АО Reverta - дар 275.01 LVL.
Долгов НЕТ, есть заем в размере 5530.79 EUR.
Для сравнения рассмотрим последнюю доступную декларацию за 2017 год.
Главным местом работы все еще указан Финансовый департамент Рижской думы.
Помимо этого Бараник в 2017 году:
- все еще член правления HIGHWAY MEDIA
- член правления VS CONSULTING
- член правления 9maijs.lv
- теперь еще и председатель Комиссии РД по аренде жилых помещений
- член Комиссии РД по лицензировании рыболовства
- член Совета Риги по защите среды
- заместитель председателя Фонда по защите среды Риги
- член правления Региона планирования Риги
- член правления Рижского свободного порта
- член правления молодежного футбольного клуба "Согласие"
- член правления Dzīvā atmiņa, Lidlauks Spilve, Zeltīru 8.
Теперь помимо квартиры в Марупе, появилась и земля в общем владении.
Из транспортных средств указаны
- Mazda 626 1999 года выпуска
- BMW 530 2005 года выпуска
Безналичные накопления теперь составили 100.00 USD Swedbank, 18 768.85 EUR Swedbank, 32.94 EUR Citadele и 82.95 EUR в Nordea.
В качестве основных источников доходов в последней декларации Баранник указал:
- Финансовый департамент Рижской думы - зарплата 33 935.01 EUR
- Управление Рижского свободного порта - зарплата 45 509.19 EUR
- VSAA - компенсация 260.31 EUR
- другие доходы в Финансовом департаменте Рижской думы 542.30 EUR.
Долгов по-прежнему НЕТ, есть заем в размере 10 000 EUR и 3364.47 EUR.