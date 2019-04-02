Второй тур выборов в Украине: Зеленский против Порошенко?
По данным предварительного подсчёта голосов, во второй тур президентских выборов Украины попали Владимир Зеленский и действующий президент государства Пётр Порошенко.
Согласно результатам, что получены после обработки 97,75% бюллетеней, Зеленский получил 30,26% голосов, а за Порошенко проголосовали 15,92% избирателей.
На третьем месте расположилась бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко с 13,38% голосов. За ней следует кандидат Юрий Бойко с 11,65% голосов.
Больше никто из 35 кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%, а 1,18% бюллетеней были признаны негодными. В общей сложности, в выборах участвовало 63,48% людей с правом голоса.
Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
Порошенко лидирует в двух регионах Западной Украины - Тернополе и Львове, а Тимошенко в одном - Ивано-Франковском. В свою очередь, Бойко лидер в двух восточных областях восточной Украины - Донецкой и Луганской.
В остальных областях Украины, в том числе в столице лидер - Зеленский.
По итогам голосования за рубежом нынешний глава государства добился наибольших успехов. Порошенко получил 40% от украинцев за границей.
Порошенко лидирует в Австралии, США, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Таиланде и Швейцарии.
Зеленский же получил больше всего голосов в других 17 странах, в том числе в Латвии. Бойко лидирует по подсчётам голосов в Эстонии и Молдове.
Чтобы солдаты с Донбасса смогли проголосовать, были созданы 79 специальных избирательных участков. Порошенко получил 11,6 тысячи голосов, а Зеленский - 11,3.
В Украине в воскресенье прошли выборы президента, которые характеризует конкуренция и хорошая организация, сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"У Избирателей был широкий выбор и они активно голосовали", - сказал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.
Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.