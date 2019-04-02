Вт, 2.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Второй тур выборов в Украине: Зеленский против Порошенко?
Последние результаты подсчёта голосов

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ФОТО: SCANPIX

По данным предварительного подсчёта голосов, во второй тур президентских выборов Украины попали Владимир Зеленский и действующий президент  государства Пётр Порошенко.

Согласно результатам, что получены после обработки 97,75% бюллетеней, Зеленский получил 30,26% голосов, а за Порошенко проголосовали 15,92% избирателей.

На третьем месте расположилась бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко с 13,38% голосов. За ней следует кандидат Юрий Бойко с 11,65% голосов. 

Больше никто из 35 кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%, а 1,18% бюллетеней были признаны негодными. В общей сложности, в выборах участвовало 63,48% людей с правом голоса. 

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. 

Порошенко лидирует в двух регионах Западной Украины - Тернополе и Львове, а Тимошенко в одном - Ивано-Франковском. В свою очередь, Бойко лидер в двух восточных областях восточной Украины - Донецкой и Луганской.

В остальных областях Украины, в том числе в столице лидер - Зеленский.

По итогам голосования за рубежом нынешний глава государства добился наибольших успехов. Порошенко получил 40% от украинцев за границей. 

Порошенко лидирует в Австралии, США, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Таиланде и Швейцарии.

Зеленский же получил больше всего голосов в других 17 странах, в том числе в Латвии. Бойко лидирует по подсчётам голосов в Эстонии и Молдове. 

Чтобы солдаты с Донбасса смогли проголосовать, были созданы 79 специальных избирательных участков. Порошенко получил 11,6 тысячи голосов, а Зеленский - 11,3.

В Украине в воскресенье прошли выборы президента, которые характеризует конкуренция и хорошая организация, сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"У Избирателей был широкий выбор и они активно голосовали", - сказал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

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