Депутаты предлагают поменять название памятника Победы

Сегодня комиссия начала обсуждать подписанную более чем 10 000 жителей инициативу о сносе памятника. Было решено пригласить на следующее заседание комиссии представителей МИД, Министерства культуры, Совета Рижской думы по памятникам, Музея оккупации.

Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. "Это суперчувствительный вопрос, поэтому надо действовать очень мудро", - подчеркнул он.

Кайминьш предлагает переименовать памятник, что позволяет также договор с Россией, и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

Депутат Андрис Скриде ("Для развития/За!") тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

Депутат Райвис Дзинтарс ("ВЛ-ТБ/ДННЛ") отметил, что в поданную в Сейм инициативу жителей включено конкретное предложение - демонтировать памятник, поэтому надо продолжать рассматривать именно этот вопрос. Если эта инициатива не получит поддержки, тогда можно будет дискутировать о ее альтернативах, считает он.

Депутат Артур Рубикс ("Согласие") подчеркнул, что памятник защищен международным договором, а поданная инициатива раскалывает общество.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле ("ВЛ-ТБ/ДННЛ") отметила, что это очень чувствительный вопрос, которые не следует обострять, а надо решать цивилизованно, и предложила провести по нему конференцию.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 000 подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Сбор подписей был начат в 2017 году Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.

"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется Кремлем", - указывает автор инициативы.

Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице - это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства.