Как и у других, начиная с дня выборов в США, мой телефон разрывается от текстовых сообщений с вопросом, как такое могло случиться (как знают некоторые мои друзья, коллеги и знакомые, я был полностью убежден, что Дональд Трамп легко победит на этих выборах). Вместо подробного ответа на каждое сообщение я изложу свое объяснение здесь.