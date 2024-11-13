Как и у других, начиная с дня выборов в США, мой телефон разрывается от текстовых сообщений с вопросом, как такое могло случиться (как знают некоторые мои друзья, коллеги и знакомые, я был полностью убежден, что Дональд Трамп легко победит на этих выборах). Вместо подробного ответа на каждое сообщение я изложу свое объяснение здесь.
Уже 2300 лет, как минимум со времен "Республики" Платона, философам известно, как демагоги и потенциальные тираны побеждают на демократических выборах. Этот процесс очень прост, и мы только что наблюдали, как он разворачивается.