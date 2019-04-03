Богемно или уродливо? Рига превращается в свалку брошенных велосипедов

На улице Кр. Валдемара, недалеко от перекрестка с улицей Астрида Бриана, велостоянка Rīgas satiksme заполнена велосипедами. Время их изрядно потрепало - у них спущены колеса, ржавые рамы, порванные сидения.

Если начать обращать внимание на такую часть городской среды как велосипеды - общая картина меняется - не могу сказать, что ржавеющие рамы и кривые колеса - это худшее, что можно увидеть в Риге.

В своем роде старые велосипеды придают городу такие богемские, художественные очертания.

Однако, если ежедневно вы перемещаетесь на велосипеде и рассчитываете, что сможете оставить его на муниципальной стоянке, то отношение к "велозаброшкам", занявшим ваше место, становится нетерпимым.

Задуманное с благими намерениями создание дружественной инфраструктуры для велосипедистов вызвало обратный эффект, который совсем и недружественен.

ФОТО: TVNET

Миниатюрные кладбища велосипедов - специфика Риги, так как, например, в Лиепае - в городе активных велосипедистов - такой проблемы нет. Там всегда найдется кто-то, кто из трех б/у велосипедов смастерит один пригодный.

Например, привязанный к столбу велосипед уже стал неотъемлемой частью улицы Тербатас. Фасады зданий и витрины меняются, а вело развалина стоит, где стояла. Как минимум, уже три года.

Несколько дней назад велосипед лежал на земле у столба с развалившейся корзинкой для покупок.

ФОТО: TVNET

Недалеко расположилась еще одна велосвалка - один на другой свалены велосипеды различной степени использования. Коллега говорит, что негде велосипед оставить и у Барона центра.

Рижская дума ничего не может поделать

Рижская дума разводит руками: ничего поделать нельзя, потому что вопрос не урегулирован с правовой точки зрения.

До сих пор вопрос не был актуален, поэтому не ясно, кто должен отвечать за брошенные велосипеды - кто должен убирать их с перил, деревьев и стоянок.

Поэтому в борьбе с "велозаброшками" бессильная и Рижская муниципальная полиция. В Департаменте сообщения Рижской думы пояснили:

"Это имущество, которое кому-то принадлежит, и нет никаких практических возможностей констатировать, брошен ли велосипед. И ржавый велосипед может вполне функционировать и кому-то принадлежать".

Если старые заброшенные велосипеды станут ношей, самоуправление рассмотрит нормативы, найдя возможность очистить город от них.

Во время игры правила не меняют!

Более десяти лет назад тогдашний консультант Департамента сообщения Рижской думы и соавтор программы развития велотранспорта Виестурс Силениекс посоветовал думе разработать правила о заброшенных велосипедах - так сказать,

не изобретать "новый велосипед", а принять схожие нормативы, как и для заброшенных автомобилей.

Если машина долго стоит на дороге общего пользования, ее эвакуируют. Если есть техосмотр, час X наступает через 45 дней, если нет - через 15.

Чтобы определить, используется велосипед или нет, Силениекс тогда предложил использовать полицейскую ленту, которой можно было бы обмотать раму и колеса велосипеда. Если через месяц она осталась бы нетронутой, ясно, что велосипед не используется. Если о конфискованном велосипеде никто не интересуется, значит, можно его реализовать на аукционе.

"Систему необходимо было создать, когда в Риге еще не было так много велосипедов, потому что менять правила во время игры сложнее", - говорит председатель правления Латвийского объединения велосипедистов.

ФОТО: TVNET

По его мнению, брошенные велосипеды в любом случае не так вредны, как автомобили - которые занимают около десяти квадратных метров.

"Когда туристы фотографируют югендстиль на улице Антонияс, можно видеть, как они избегают кадров, в которых были бы автомобили. А велосипеды наоборот фотографируют - даже если они и старые.

Обратите внимание, в дизайнерских журналах велосипеды размещают где угодно, даже в самых нелогичных местах, например, в белой спальне.

Это рекламный трюк, потому что исследовано, что езда на велосипеде - это один из тех видов деятельности, во время которого выделяется гормон счастья, потому в подсознании велосипед вызывает положительные эмоции.

А машины сразу заставляют подумать: "Фу, выхлопная труба"".

Силениекс считает, что одна из причин, по которой в Риге так много заброшенных велосипедов, связана с кражами. Люди не хотят рисковать дорогим велосипедом, поэтому покупают такой "лишь бы ехал". У велосипеда не в порядке тормоза, спадает цепочка итд. Поэтому люди о нем не заботятся - такой не жалко забыть или целенаправленно где-то оставить.

И еще одна проблема - в Риге негде оставить старые, ненужные велосипеды.