Новый выпуск "вДудь": Как в Голливуде живут российские знаменитости

Описание видео гласит, что выпуск о тех "кто не сидит на заднице ровно": "Дома у тебя может быть или шикарная, или просто очень хорошая работа, но это не значит, что ты должен забывать, где находится высшая лига твоего ремесла. Мы покажем и тех, кто только пробует вывести себя на новый уровень, и того, у кого это уже получилось".

Известный комик по Comedy Club Александр Незлобин рассказал, что уже почти год он приезжает в США, в частности в Лос-Анджелес, дабы покорить там стендап сцену. По его наблюдениям, американские посетители стендапов хорошо относятся к шуткам о расхожих стереотипах русских и американцев, а вот шуток про сексизм лучше не допускать. Поделился Незлобин также и почему ушёл с ТНТ.

Когда у Незлобина спрашивают, кто сегодня выступает на сцене клуба для комик, он смело зовёт себя "Саша фром Раша".

Второй герой - Николай Стравинский, бывший гитарист группы "Тараканы" рассказал о том, что жить в США это его мечта детства. На данный момент, его занимает проект Selfieman, написание музыки для фильмов (короткометражек).

Оператор Роман Васьянов, работавший в России над фильмами такими фильмами как "Стиляги", "Охота на пиранью" и "Тиски", рассказал что в США живёт уже с 2009 года. В копилке его работ за рубежом оказались такие фильмы как "Ярость" с Бредом Питтом, "Яркость" от Netflix, "Отряд самоубийц" от WarnerBros. Также он рассказал о разнице цен и качества кинопроизводства в России и США.