"Без секса и нормального жилья" - Успешный российский музыкант о жизни в Голливуде

Николай Стравинский был хорошо знаком любителям российской панк-рок сцены. Он долгое время был гитаристом коллектива "Тараканы!". С недавних пор Николай старается продвигать свой сольный проект Selfieman.

Selfieman - получилось из соединения двух слов "селфи" и "мания". Это уникальный проект для российской сцены.

Стравинский поверил в перспективы проекта и уехал покорять Америку. Дудь подчеркнул, что в США 33-летний музыкант - "никто". В разговоре с журналистом Николай признался, что у него давно не было секса, ведь в Америке встречаться с девушкой и иметь с ней интим - это довольно затратно.

"Что такое секс, я уже начинаю подзабывать...Это дорого...В смысле, если ты хочешь не снимать женщину, а чтобы у тебя был секс обычный, как мы любим - по согласию.

Тебе нужно привести ее в заведение, потратить 50 баксов на то, чтобы что-то выпить, а потом думать куда ее вести", - рассказал артист.

На данный момент он живет с другом детства, который тоже переехал, в одной маленькой квартире-студии, в такие условия девушку привести сложно.

"У меня за это время был всего один секс, и всего месяц назад, с американкой. Это десять месяцев воздержания...", - признался Стравинский.

Николай рассказал, что он с детства мечтал об Америке.

"Пришла мысль, что если не сейчас, то потом уже поздно", - говорит о своем решении уехать из России музыкант.

Стравинский объяснил, что он просто решил уехать и бросить все.

"Хотелось попробовать свои силы. хотелось что-то изменить. Выйти из той зоны, где все замечательно и у меня все хорошо. Поехать туда, где меня никто не ждет и начинать все сначала", - объясняет Николай.

Пока он еще не уверен, что не вернется в Россию спустя полтора года, когда закончится виза и разрешение на работу.

"Я планировал, что по приезду сюда я смогу как можно больше давать концертов... И изучать местную сцену. Но я обнаружил, что везде дох*я исполнителей...Каждый промоутер от тебя просит предпродажу...Речи нет о том, чтобы тебе платили - тут ты платишь сам", - рассказал он.

Он объяснил, что кроме этого, тебе надо привезти полностью все оборудование. Поэтому он интенсивно меняет свои изначальные планы.

Николай пытается написать альбом, который его сделает популярным, так как он понимает, что та музыка, которую он создает в Selfieman, сложная для восприятия.

Он хочет уйти от лирики к более развлекательной и концептуальной музыке.

Стравинский осознал, что с английским языком у него не все блестяще. Он понял, что носители языка говорят в три раза быстрее, и совершенно иначе. Сейчас он ходит на курсы английского.