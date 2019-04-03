В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с президентом Эстонии

Да, мы получили соответствующий запрос, и такая встреча сейчас планируется, и готовится", - сказал Дмитрий Песков журналистам, сообщило агентство Интерфакс.

Ранее пресс-секретарь президента Эстонии Майлин Аасмяэ сообщил, что в Россию был направлен запрос о встрече Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в рамках ее визита в Москву 18 апреля.

Президент Эстонии намерена посетить Москву в связи с открытием здания посольства республики после реставрационных работ.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на возможной встрече в Москве с главой России Владимиром Путиным могла бы обсудить вопрос о прекращении взаимных санкций, считает ветеран эстонской политики Эдгар Сависаар.

"Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На то, чтобы сжечь конфискованную продукцию, потребовалось три месяца. Жаль наших рыбаков, - написал в среду в социальных сетях Эдгар Сависаар. - Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить".