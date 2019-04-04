Зеленский предложил Тимошенко роль арбитра на дебатах с Порошенко

Комик предложил Тимошенко роль арбитра, чтобы избежать провокаций и подлога.

"Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?", - говорит Зеленский.

Он ждет от нее ответа в течение 24 часов, передает ТАСС.

Также, он заявил что, дебаты должны состояться перед избирателями Украины. Каждый канал имеет право транслировать дебаты в прямом эфире, и все журналисты могут присутствовать на них.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В штабе Порошенко сообщили, что он принимает вызов.

Первый тур выборов президента Украины проходил 31 марта.