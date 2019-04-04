Чт, 4.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

Зеленский предложил Тимошенко роль арбитра на дебатах с Порошенко

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

Фаворит избирателей Украины Владимир Зеленский пригласил на дебаты с действующим президентом Украины Петром Порошенко свою бывшую оппонентку Юлию Тимошенко, передаёт lenta.ru.

Комик предложил Тимошенко роль арбитра, чтобы избежать провокаций и подлога.

"Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?", - говорит Зеленский. 

Он ждет от нее ответа в течение 24 часов, передает ТАСС.

Также, он заявил что, дебаты должны состояться перед избирателями Украины. Каждый канал имеет право транслировать дебаты в прямом эфире, и все журналисты могут присутствовать на них.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В штабе Порошенко сообщили, что он принимает вызов.

Первый тур выборов президента Украины проходил 31 марта.

Во второй туре, 21 апреля, будет участвовать Зеленский и Порошенко.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ