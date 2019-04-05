Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на The Mirror, после рождения первенца 18-летняя Эммалуиз Леггэйт принимала противозачаточные таблетки и не планировала второго ребенка. Однако утром, 17 июля 2018 года, ее живот округлился, хотя еще вечером предыдущего дня был абсолютно плоским, утверждает мать.

Британка вызвала скорую помощь и спустя 45 минут родила здорового младенца по имени Сиара.

Женщина вспоминает, как до этого немного поправилась и пыталась похудеть, однако округления конкретно живота она не наблюдала.

«Я не делала тест на беременность. У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего. Доктора не могут объяснить, почему у меня не было живота, — рассказывает Леггэйт. — Они лишь предполагают, что ребенок мог находиться в области спины. Так происходит довольно часто».

После появления на свет второго ребенка Леггэйт установила внутриматочную спираль и начала регулярно делать тесты на беременность.

Недавно мы сообщали, что женщина из Бангладеша за неполный месяц родила близнецов после появления на свет её первого ребёнка.

20-летняя Арифа Султана родила первенца в конце февраля, а уже через 26 дней после этого вернулась в больницу. Когда врачи провели сонографию, они обнаружили, что у женщины имеется вторая матка, в которой растут близнецы. Через месяц ее доставили в больницу и там сделали экстренное кесарево сечение.

На свет появились ещё двое малышей - мальчик и девочка. Женщину с детьми выписали из клиники спустя четыре дня.