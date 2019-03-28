Чт, 28.03.2019
Дети всегда остаются детьми. Как радовались жизни до войны, так радуются и сейчас. Сергей Борисенко, директор школы в Донецкой области

Женщина родила два раза за месяц

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Женщина из Бангладеша за неполный месяц родила близнецов после появления на свет её первого ребёнка, сообщает BBC.

20-летняя Арифа Султана родила первенца в конце февраля, а уже через 26 дней после этого вернулась в больницу. Когда врачи провели сонографию, они обнаружили, что у женщины имеется вторая матка, в которой растут близнецы.

Через месяц женщину доставили в больницу и там ей сделали экстренное кесарево сечение. На свет появились ещё двое: мальчик и девочка. Женщину с детьми выписали спустя четыре дня. 

"После прибытия пациентки мы сделали ей сонографию и узнали о близнецах", - рассказала BBC врач Шейла Подар. "Мы были шокированы и удивлены. Не видела ничего подобного".

Подар сообщила, что Султана и её муж "очень бедны" и во время первой беременности сонография не проводилась. 

"Все малыши здоровы, как и она сама. Я очень радуюсь, что всё прошло хорошо", - заявила врач.

Врачи говорят, что если бы женщина сделала сонографию до родов, врачи бы заметили и вторую беременность. 

Сейчас Султана рассказывает, что беспокоится о том, как прокормить детей на скромную зарплату мужа. Её муж зарабатывает меньше шести тысяч бангладешских так в месяц (63 евро), однако он не унывает и полон решимости обеспечивать семью. 

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