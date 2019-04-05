Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Юлия Тимошенко, которая выбыла из президентской гонки в Украине после первого тура выборов, отказалась вести дебаты двух других кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, пишет Meduza.
"Она была бы независимым арбитром. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено почти 60% голосов избирателей. <…> То есть, это реально было бы представительство более чем половины страны. Но произошло так, как произошло", - сказал Разумков.
По его словам, роль модератора дебатов предложат теперь кому-то другому.
"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - отметил он
Сама Юлия Тимошенко пока публично не высказывалась насчет своего участия в дебатах Зеленского и Порошенко.
Напомним, Зеленский накануне предложил Тимошенко вести его дебаты с Порошенко, которые должны пройти перед вторым туром выборов на стадионе "Олимпийский" в столице Украины Киеве.
По итогам первого тура выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95% голосов, Тимошенко — 13,4%.