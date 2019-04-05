Женщина может заняться любовью, только если она в красивом белье и все интимные места ухожены?
"Почему мы, женщины, позволяем себе первый раз заняться любовью с кем-то только в том случае, если на нас красивое белье и все интимные места ухожены. Возможно, это чрезмерно преувеличенно и важно только для нас самих?" - именно таким вопросом задалась читательница журнала Ieva.
Консультирует эксперт по сексуальной жизни Рита Ласмане:
"Нет ничего удивительного в том, что мы так думаем. Это абсолютно нормальное женское поведение, так как для нас важны все обстоятельства и то, как мы выглядим, и то, что он подумает, что скажет...
Такую природу женщины сложно измерить мужским пониманием, а именно: если мужчиной овладевает желание, он уже не может думать ни о чем другом, кроме своей цели. Что вполне логично.
Если бы так не было и его внимание отвлекал бы, например, лишний волосок на теле женщины - человечество вообще бы не воспроизводилось.
(...) Продолжая тему эволюции, стоит признать: женщина оценивает ситуацию. Для нее важно, чтобы обстоятельства говорили о том, что для возможного появления ребенка они будут благоприятными и он выживет.
К тому же - если женщина захочет, то секс будет, а не захочет - ничего не будет.
Если наш мозг считывает информацию, что мы хотим подпустить этого мужчину к себе, мы автоматически приведем себя и все местечки на своем теле в порядок.
В свою очередь, если женщина будет сомневаться, возможно, она что-то не сделает, чтобы потом могла сама себе сказать: "Ай, ничего не было, потому что я подмышки не побрила".