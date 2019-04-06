Обжаловано решение о взыскании 9,3 млн евро в пользу строителей библиотеки

Минкультуры подало апелляцию 20 марта, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Как сообщалось, 1 марта суд Видземского частично удовлетворил иск строителей ЛНБ "Объединения национальных строительных компаний" и взыскал в их пользу с Министерства культуры 9,272 млн евро плюс судебные издержки в размере 60 тыс. евро.

Как рассказали в суде, иск удовлетворен частично и отклонен в части о взыскании неустойки, процентов и пеней. Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне заявила агентству LETA, что это решение никогда и ни при каких обстоятельствах не вступит в силу и будет обжаловано. Позиция Минкультуры не изменилась и состоит в том, что требование строителей о взыскании более 12 млн евро является несправедливым и необоснованным.

Вилсоне напомнила, что, согласно распоряжению Кабинета министров и договору между сторонами, было достигнуто соглашение об индексации строительных затрат по группам ресурсов, Министерство культуры полностью выполнило это соглашение и рассчиталось за строительство ЛНБ.

"Объединение национальных строительных компаний" считает, что за строительство здания ЛНБ им причитается еще 9,243 млн евро, штраф в размере 924,259 тыс. евро и пени в размере 1,225 млн евро.

Как ранее пояснила представитель Министерства культуры Лита Кокале, согласно заключенному 15 мая 2008 года договору и полученному от осуществлявшему стройнадзор за ЛНБ "Hill International" подтверждению заключительного платежа, Минкультуры до 31 декабря 2016 года сделало последний платеж за строительство здания ЛНБ в размере 104,904 тыс. евро.

"Сейчас строители предъявляют налогоплательщикам юридически и финансово необоснованные требования, предлагая пересмотреть условия договора задним числом. Максимальная сумма за строительство ЛНБ была зафиксирована в поданном строителями предложении в ходе закупочного процесса, к тому же она была подсчитана в 2008 году, когда цены в строительстве достигли самой высокой отметки в истории Латвии", - отметила Кокале.