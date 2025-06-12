"Это не спонтанное решение". Инга Спринге уходит из штата Re:Baltica

"Это не спонтанное решение. Те, кто слушал мою последнюю беседу с Марией Абелтиней, наверняка поняли, что я много об этом думала. Мария в разговоре сказала, что таким решениям необходим "медленный период", они не принимаются быстро. Так было и у меня. Мне потребовалось три последних года, много раздумий, страхов и сомнений. Я работаю журналистом с 9-го класса, и эта профессия стала частью меня", - написала Сприньге.

"Я окончательно решилась на этот шаг, потому что поняла - гораздо сильнее буду сожалеть, если даже не попробую что-то изменить, чем если попробую, но не получится", - объяснила журналистка.

Сприньге не собирается полностью уходить из журналистики, однако теперь сосредоточится на других проектах. Одна из ближайших целей - выпустить на латышском языке книгу о (пери)менопаузе и женском здоровье, сотрудничая с местными экспертами.

"Параллельно буду намного активнее предлагать лекции по критическому мышлению и тому, как организациям реагировать на волну дезинформации", - добавила журналистка.

Она также отметила, что открыта для новых вызовов и сотрудничества, особенно в проектах, связанных с искусственным интеллектом, здравоохранением и обороной.

Сприньге надеется сохранить связь с Re:Baltica и продолжить сотрудничество в роли советника.

"Не зря мое второе имя - "у меня есть идея"", - заключила Сприньге.