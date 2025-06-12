Ozempic и другие популярные препараты могут вызывать редкую болезнь глаз

Комитет по безопасности лекарств Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) подтвердил, что NAION является очень редким побочным эффектом препаратов, содержащих семаглутид. Семаглутид - это действующее вещество лекарств Ozempic, Rybelsus и Wegovy, применяемых для лечения диабета и ожирения.

NAION - редкая патология глаз, способная привести к потере зрения. По результатам нескольких крупных эпидемиологических исследований, у людей, принимающих семаглутид, риск развития этой болезни незначительно повышен. Именно поэтому в начале текущего года PRAC начал процедуру пересмотра данных лекарственных препаратов.

Изучив всю доступную информацию, PRAC пришел к выводу, что это побочное явление является "очень редким": оно может возникать у одного из 10 000 пациентов, принимающих указанные лекарства.

Эта информация будет внесена в инструкции и описания лекарственных средств на основе семаглутида, применяемых для лечения диабета и ожирения. Государственное агентство лекарств подчеркивает: если у пациента во время применения семаглутида внезапно ухудшается зрение или происходит его потеря, необходимо немедленно обратиться к врачу. Если диагноз NAION подтвердится, лечение препаратами на основе семаглутида следует немедленно прекратить.