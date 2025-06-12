Ozempic и другие популярные препараты могут вызывать редкую болезнь глаз

Препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy могут вызывать редкое заболевание глаз - неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION). Об этом сообщило Государственное агентство лекарств (ZVA).
Комитет по безопасности лекарств Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) подтвердил, что NAION является очень редким побочным эффектом препаратов, содержащих семаглутид. Семаглутид - это действующее вещество лекарств Ozempic, Rybelsus и Wegovy, применяемых для лечения диабета и ожирения.
NAION - редкая патология глаз, способная привести к потере зрения. По результатам нескольких крупных эпидемиологических исследований, у людей, принимающих семаглутид, риск развития этой болезни незначительно повышен. Именно поэтому в начале текущего года PRAC начал процедуру пересмотра данных лекарственных препаратов.
Изучив всю доступную информацию, PRAC пришел к выводу, что это побочное явление является "очень редким": оно может возникать у одного из 10 000 пациентов, принимающих указанные лекарства.
Эта информация будет внесена в инструкции и описания лекарственных средств на основе семаглутида, применяемых для лечения диабета и ожирения. Государственное агентство лекарств подчеркивает: если у пациента во время применения семаглутида внезапно ухудшается зрение или происходит его потеря, необходимо немедленно обратиться к врачу. Если диагноз NAION подтвердится, лечение препаратами на основе семаглутида следует немедленно прекратить.
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