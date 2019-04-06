"Трезвой садиться за руль страшно": в Елгаве очень пьяная женщина училась водить машину

В итоге, она села за руль автомобиля в состоянии сильного опьянения - в ее организме было более трех промилле алкоголя.

Мужчина, который в целях тренировки одолжил свое транспортное средство и сидел на пассажирском сидении, также был заметно пьян, отмечает передача.

Парочка, находясь в состоянии опьянения, хотела тихонько поездить на машине на отдаленной улице Елгавы - ул. Филозофу.

Соседи заметили этот "урок вождения" и вызвали полицию.

Стражи порядка остановили автомобиль, из него вышла заметно пьяная женщина, в свою очередь ее друг вышел из автомашины и сел за руль.

Он решил так поступить, потому что осознавал, что у женщины нет водительских прав, да и она пьяна.

После этого он попытался убежать, однако быстро был помещен в полицейский микроавтобус.

Для того, чтобы задержать женщину, инспекторам пришлось применить силу, так как она сотрудничать отказывалась, сообщает Degpunktā.

Однако вскоре она немного успокоилась и объяснила свои действия.

По ее словам, мужчина учил ее водить машину, а трезвой ей ездить страшно.