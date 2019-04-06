Сб, 6.04.2019
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"Трезвой садиться за руль страшно": в Елгаве очень пьяная женщина училась водить машину

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В Елгаве 35-летняя женщина с помощью знакомого решила научиться водить машину. Чтобы набраться смелости сесть за руль, женщине нужно было выпить, сообщает передача Degpunktā.

В итоге, она села за руль автомобиля в состоянии сильного опьянения - в ее организме было более трех промилле алкоголя.

Мужчина, который в целях тренировки одолжил свое транспортное средство и сидел на пассажирском сидении, также был заметно пьян, отмечает передача.

Парочка, находясь в состоянии опьянения, хотела тихонько поездить на машине на отдаленной улице Елгавы - ул. Филозофу.

Соседи заметили этот "урок вождения" и вызвали полицию.

Стражи порядка остановили автомобиль, из него вышла заметно пьяная женщина, в свою очередь ее друг вышел из автомашины и сел за руль.

Он решил так поступить, потому что осознавал, что у женщины нет водительских прав, да и она пьяна.

После этого он попытался убежать, однако быстро был помещен в полицейский микроавтобус.

Для того, чтобы задержать женщину, инспекторам пришлось применить силу, так как она сотрудничать отказывалась, сообщает Degpunktā.

Однако вскоре она немного успокоилась и объяснила свои действия.

По ее словам, мужчина учил ее водить машину, а трезвой ей ездить страшно.

У женщины было констатировано алкогольное опьянение свыше трех промилле. Начат уголовный процесс, отмечает передача.

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