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Оргазм за 3 минуты? Метод Кивина гарантирует!
Доставить женщине сексуальное удовольствие с помощью оральных ласк - дело непростое, ведь у каждой имеются свои тайные "кнопочки", и то, что подходит одной, может совершенно не понравиться другой. Однако, как оказалось, есть один универсальный способ...
Пользователи Reddit в последнее время активно обсуждают весьма интимную тему. Так, один из них пишет: "Мне всегда нравилось заниматься оральным сексом со своей партнершей - часто это приводило к хорошему результату, но в последнее время в отношениях с женой перестало работать. Да, это хорошая прелюдия, но мне хочется, чтобы в итоге был оргазм!
Именно по этой причине
я начал искать информацию по теме в соцсетях и наткнулся на метод Кивина. Многие писали, что он очень эффективен и дает желаемый результат в считанные минуты".
Метод Кивина - идеальный способ получить удовольствие от орального секса. Те, кто попробовал, говорят, что оргазм наступает порой всего за три минуты, и он - мощнейший!
Комментарий на сей счет дала сексолог и консультант по отношениям Анабелла Найт.
Что же это такое - метод Кивина?
Одно из условий: вместо того чтобы занять положение между ног партнерши, мужчине следует находиться сбоку. Большим и указательным пальцами он с двух сторон зажимает клитор, а затем двигает языком вверх-вниз по его капюшону.
Таким образом "площадь поражения" становится больше, как и удовольствие. И ласкать рекомендуется не сам клитор, а чуть выше него, советует сексолог.
Как подчеркнула Анабелла, расположение тела партнера и его пальцев очень важно: "Лучше, чтобы он сам находился выше, нежели ниже ваших бедер. И если одной рукой он стимулирует клитор, то указательный палец другой руки следует поместить в область между влагалищем и задним проходом, чтобы чувствовать сокращение мышц.
При приближении оргазма языком можно начать касаться и самого клитора".
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Специалист добавляет, что, как при любом другом варианте орального секса, важно поддерживать постоянный ритм и интенсивность.
И даже если метод Кивина не поможет вам с первой попытки достичь оргазма за три минуты, стоит пробовать это делать снова и снова.
"Не прекращайте экспериментировать в постели и изучать свои эрогенные зоны", - призывает сексолог.