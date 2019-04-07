Вс, 7.04.2019
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Об игнорировании ремней безопасности для детей нужно говорить так же громко, как и насилии в семьях
Глава Дорожной полиции о радарах, лихачестве и нетрафарированных машинах

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ДТП на Даугавгривском шоссе

ФОТО: @breakinglv

Об актуальном на латвийских дорогах в интервью порталу TVNET рассказывает глава Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Как оценивается безопасность на дорогах в целом за последние годы?

Если смотреть на последние 3 года, то 2017 год дал позитивный сигнал - тогда было наименьшее со времен возвращения независимости число погибших в ДТП. Это была надежда, но, к сожалению, в 2018 году наблюдалась негативная тенденция: выросло число как погибших (на 9%), так и тяжело пострадавших (на 10%).

Аварии сами по себе не происходят. Каковы главные причины?

В прошлом году негативная статистика показала, что увеличилось число ДТП, в которых одновременно погибло больше одного человека. Было 12 таких случаев, в которых погибло 27 человек.

Если говорить о причинах, то каждый год все повторяется: малозащищенные участники дорожного движения, которые из-за своей безответственности часто попадают в ДТП.

Это игнорирование отражателей, пересечение проезжей части в неположенном месте, бывает, что люди находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть несчастных случаев, в которых пострадали пешеходы, происходила в темное время суток.

Трудная ситуация и с пожилыми людьми. В прошлом году погибло 50 пешеходов и треть из них была старше 60 лет. Что говорит о том, что они вероятно, уверены в себе - в ними как раз ничего не случится. Возможно, им кажется, что если они видят машину, то и водитель видит их, но это не так.

Что с водителями?

Если говорить о водителях, то могу назвать бесшабашность и технический нигилизм. Часто трагические ДТП случаются фронтально: водитель не оценил свои возможности при обгоне.

Среди причин ДТП и неправильный выбор скорости, и отношение к своему транспорту. Не всегда техническое состояние машины соответствует тому, каким оно должно быть в определенных обстоятельствах  - здесь мы говорим о шинах и общем состоянии. Да, формально человек выполнил требование - поменял зимние шины, но какое у них качество?

Также надо подчеркнуть важность использования ремней безопасности - для пассажиров. Часто бывают случаи, что погибают именно они, не пристегнутые. После столкновения людей просто выбрасывает из машины.

Сейчас мы проводим информационные кампании, одна из них - о детях. На данный момент есть безответственные родители, которые не заботятся о своих детях. Их нужно порицать, в обществе об этом нужно говорить так же громко, как и о насилии в семье.

Как оцениваются навыки водителей?

Трудно разделить - умение или отношение. По нашим наблюдениям, водители свои навыки чаще всего оценивают в хорошую погоду, когда асфальт сухой. В этой ситуации они чувствуют себя безопаснее всего.

Однако статистика указывает: именно в летний сезон, при идеальных условиях чаще происходят трагические случаи, нежели чем в скользкую погоду или дождь. Водитель тогда более осторожен и меньше переоценивает свои водительские навыки.

CSDD проводит акции, в ходе которых люди могут попробовать, как ведет себя транспорт в зимних условиях, чтобы понять, например, как следует вести себя при торможении.

Конечно это и вопрос к автошколам - насколько качественно они проводят обучение.

Автошколы плохо обучают?

Трудно сказать, мы не тестирует автошколы. Насколько можно видеть и слышать, есть автошколы, которые серьезно подходят к разным вопросам. Этот индивидуально. Возможно, обучать надо дольше, а школам быть более ответственными за тех, кого они выпускают на улицы. Возможно, бывают молодые водители, которые только получив "корочку" хорошо себя показывают на дороге, но опыт приходит лишь с годами.

Расскажите о роли фоторадаров

В обществе разное отношение к ним, однако то, что фоторадары несут весомый вклад в улучшение безопасности - это однозначно. Оценка CSDD: количество ДТП рядом с радарами существенно снизилось. Например, в 2018 году - на 18%, а количество пострадавших уменьшилось на 36%.

Сегодня работаем над тем, чтобы установить их в других регионах, чтобы "покрытие" по всей стране было одинаковым. Не думаю, что в какой-то стране готовы сказать, что фоторадары - бесполезны

Возвращаясь к значению шин. У водителей в последнее время все же поменялось мнение, что ездить на плохой "резине" - себе дороже?

Общими силами, призывав на помощь другие учреждения, просвещая общество и громко говоря о том, что всесезонные шины - не лучшее решение, мнение людей немного меняется. Люди стали больше думать на эту тему. Но не могу сказать, что ситуация идеальна, чтобы не думать о ней.

Например, вспоминаем недавнее ДТП на Даугавгривском шоссе, на повороте на Волери, тогда погибли двое. Было констатировано, что сзади стояли зимние шины не первой свежести, а впереди - "всесезонка".

Конечно, формально, закон выполнен - глубина протектора отвечает требованиям. Тогда дорога была скользкая и я допускаю мысль, что если бы резина была лучше, трагедию можно было избежать.

 А нетрафарированне машины? Каков их вклад?

Ну это не только опыт Латвии. Мы никогда не говорили, что хотим отказаться от трафарированных машин, полиция должна быть у всех на виду. Но одновременно нужно проводить и скрытый контроль с целью остановить грубых нарушителей, которые игнорируют ПДД, угрожают не только себе, но и других участникам движения.

Благодаря нетрафарированным машинам, число задержаний таких водителей намного выросло. В прошлом году было составлено 466 протоколов за превышение скорости больше 50 км в час. Все они на время лишены водительских прав. Это грубое нарушение.

Те кто попадают в такие ситуации передают иноформацию своим друзьям и близким. Полиция должна быть везде, эффект однозначный.

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