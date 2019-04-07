Об игнорировании ремней безопасности для детей нужно говорить так же громко, как и насилии в семьях
Об актуальном на латвийских дорогах в интервью порталу TVNET рассказывает глава Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.
Как оценивается безопасность на дорогах в целом за последние годы?
Если смотреть на последние 3 года, то 2017 год дал позитивный сигнал - тогда было наименьшее со времен возвращения независимости число погибших в ДТП. Это была надежда, но, к сожалению, в 2018 году наблюдалась негативная тенденция: выросло число как погибших (на 9%), так и тяжело пострадавших (на 10%).
Аварии сами по себе не происходят. Каковы главные причины?
В прошлом году негативная статистика показала, что увеличилось число ДТП, в которых одновременно погибло больше одного человека. Было 12 таких случаев, в которых погибло 27 человек.
Если говорить о причинах, то каждый год все повторяется: малозащищенные участники дорожного движения, которые из-за своей безответственности часто попадают в ДТП.
Это игнорирование отражателей, пересечение проезжей части в неположенном месте, бывает, что люди находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть несчастных случаев, в которых пострадали пешеходы, происходила в темное время суток.
Трудная ситуация и с пожилыми людьми. В прошлом году погибло 50 пешеходов и треть из них была старше 60 лет. Что говорит о том, что они вероятно, уверены в себе - в ними как раз ничего не случится. Возможно, им кажется, что если они видят машину, то и водитель видит их, но это не так.
Что с водителями?
Если говорить о водителях, то могу назвать бесшабашность и технический нигилизм. Часто трагические ДТП случаются фронтально: водитель не оценил свои возможности при обгоне.
Среди причин ДТП и неправильный выбор скорости, и отношение к своему транспорту. Не всегда техническое состояние машины соответствует тому, каким оно должно быть в определенных обстоятельствах - здесь мы говорим о шинах и общем состоянии. Да, формально человек выполнил требование - поменял зимние шины, но какое у них качество?
Также надо подчеркнуть важность использования ремней безопасности - для пассажиров. Часто бывают случаи, что погибают именно они, не пристегнутые. После столкновения людей просто выбрасывает из машины.
Сейчас мы проводим информационные кампании, одна из них - о детях. На данный момент есть безответственные родители, которые не заботятся о своих детях. Их нужно порицать, в обществе об этом нужно говорить так же громко, как и о насилии в семье.
Как оцениваются навыки водителей?
Трудно разделить - умение или отношение. По нашим наблюдениям, водители свои навыки чаще всего оценивают в хорошую погоду, когда асфальт сухой. В этой ситуации они чувствуют себя безопаснее всего.
Однако статистика указывает: именно в летний сезон, при идеальных условиях чаще происходят трагические случаи, нежели чем в скользкую погоду или дождь. Водитель тогда более осторожен и меньше переоценивает свои водительские навыки.
CSDD проводит акции, в ходе которых люди могут попробовать, как ведет себя транспорт в зимних условиях, чтобы понять, например, как следует вести себя при торможении.
Конечно это и вопрос к автошколам - насколько качественно они проводят обучение.
Автошколы плохо обучают?
Трудно сказать, мы не тестирует автошколы. Насколько можно видеть и слышать, есть автошколы, которые серьезно подходят к разным вопросам. Этот индивидуально. Возможно, обучать надо дольше, а школам быть более ответственными за тех, кого они выпускают на улицы. Возможно, бывают молодые водители, которые только получив "корочку" хорошо себя показывают на дороге, но опыт приходит лишь с годами.
Расскажите о роли фоторадаров
В обществе разное отношение к ним, однако то, что фоторадары несут весомый вклад в улучшение безопасности - это однозначно. Оценка CSDD: количество ДТП рядом с радарами существенно снизилось. Например, в 2018 году - на 18%, а количество пострадавших уменьшилось на 36%.
Сегодня работаем над тем, чтобы установить их в других регионах, чтобы "покрытие" по всей стране было одинаковым. Не думаю, что в какой-то стране готовы сказать, что фоторадары - бесполезны
Возвращаясь к значению шин. У водителей в последнее время все же поменялось мнение, что ездить на плохой "резине" - себе дороже?
Общими силами, призывав на помощь другие учреждения, просвещая общество и громко говоря о том, что всесезонные шины - не лучшее решение, мнение людей немного меняется. Люди стали больше думать на эту тему. Но не могу сказать, что ситуация идеальна, чтобы не думать о ней.
Например, вспоминаем недавнее ДТП на Даугавгривском шоссе, на повороте на Волери, тогда погибли двое. Было констатировано, что сзади стояли зимние шины не первой свежести, а впереди - "всесезонка".
Конечно, формально, закон выполнен - глубина протектора отвечает требованиям. Тогда дорога была скользкая и я допускаю мысль, что если бы резина была лучше, трагедию можно было избежать.
А нетрафарированне машины? Каков их вклад?
Ну это не только опыт Латвии. Мы никогда не говорили, что хотим отказаться от трафарированных машин, полиция должна быть у всех на виду. Но одновременно нужно проводить и скрытый контроль с целью остановить грубых нарушителей, которые игнорируют ПДД, угрожают не только себе, но и других участникам движения.
Благодаря нетрафарированным машинам, число задержаний таких водителей намного выросло. В прошлом году было составлено 466 протоколов за превышение скорости больше 50 км в час. Все они на время лишены водительских прав. Это грубое нарушение.
Те кто попадают в такие ситуации передают иноформацию своим друзьям и близким. Полиция должна быть везде, эффект однозначный.