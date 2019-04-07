Об игнорировании ремней безопасности для детей нужно говорить так же громко, как и насилии в семьях

Как оценивается безопасность на дорогах в целом за последние годы?

Если смотреть на последние 3 года, то 2017 год дал позитивный сигнал - тогда было наименьшее со времен возвращения независимости число погибших в ДТП. Это была надежда, но, к сожалению, в 2018 году наблюдалась негативная тенденция: выросло число как погибших (на 9%), так и тяжело пострадавших (на 10%).

Аварии сами по себе не происходят. Каковы главные причины?

В прошлом году негативная статистика показала, что увеличилось число ДТП, в которых одновременно погибло больше одного человека. Было 12 таких случаев, в которых погибло 27 человек.

Если говорить о причинах, то каждый год все повторяется: малозащищенные участники дорожного движения, которые из-за своей безответственности часто попадают в ДТП.

Это игнорирование отражателей, пересечение проезжей части в неположенном месте, бывает, что люди находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть несчастных случаев, в которых пострадали пешеходы, происходила в темное время суток.

Трудная ситуация и с пожилыми людьми. В прошлом году погибло 50 пешеходов и треть из них была старше 60 лет. Что говорит о том, что они вероятно, уверены в себе - в ними как раз ничего не случится. Возможно, им кажется, что если они видят машину, то и водитель видит их, но это не так.

Что с водителями?

Если говорить о водителях, то могу назвать бесшабашность и технический нигилизм. Часто трагические ДТП случаются фронтально: водитель не оценил свои возможности при обгоне.

Среди причин ДТП и неправильный выбор скорости, и отношение к своему транспорту. Не всегда техническое состояние машины соответствует тому, каким оно должно быть в определенных обстоятельствах - здесь мы говорим о шинах и общем состоянии. Да, формально человек выполнил требование - поменял зимние шины, но какое у них качество?

Также надо подчеркнуть важность использования ремней безопасности - для пассажиров. Часто бывают случаи, что погибают именно они, не пристегнутые. После столкновения людей просто выбрасывает из машины.

Сейчас мы проводим информационные кампании, одна из них - о детях. На данный момент есть безответственные родители, которые не заботятся о своих детях. Их нужно порицать, в обществе об этом нужно говорить так же громко, как и о насилии в семье.

Как оцениваются навыки водителей?

Трудно разделить - умение или отношение. По нашим наблюдениям, водители свои навыки чаще всего оценивают в хорошую погоду, когда асфальт сухой. В этой ситуации они чувствуют себя безопаснее всего.