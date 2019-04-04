Итоги марафона: полиция расстроилась и рассказала о "чудиках" на латвийских дорогах

Утром 4 апреля полиция отрапортовала: пойманы 576 нарушителей, однако к обеду этого дня были обобщены все данные; статистика не утешительная. "Это означает, что несмотря на большой анонс грядущей акции, отношение автоводителей к ПДД и безопасности на дороге по-прежнему не меняется", - резюмируют стражи порядка.

Причем, как признавали некоторые нарушители, о марафоне они знали, но сознательно нарушали скоростной режим.

"Первое место" досталось некому мужчине-иностранцу 1986 года рождения, который на авто марки BMW утром под Юркалне проехал мимо трафарированной полицейской машины (!) со скоростью 177 км вместо положенных 90 км в час. Когда его остановили, выяснилось, что мужчина ехал на арендованном авто и пояснил, что "выбрал такую скорость, так как думал, что в Латвии так ехать можно".

А чуть ранее под Елгавой на автошоссе Рига - Елгава сотрудники полиции заметили автомобиль VW, который превышал скорость в 2 раза: 173 км в час вместо 90. Водитель, гражданин Украины 1979 года рождения, лишился водительских прав на 6 месяцев и должен заплатить штраф в размере 360 евро.

Еще один молодой человек в Видземе передвигался как раз позади трафарированной автомашины со скоростью 120 км в час и позже объяснил, что "просто не заметил, что впереди едет полиция"

Больше всего нарушали в Видземе и Земгале