Дочь Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

12-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина Вера впервые появилась на публике после смерит матери. Девочка приняла участие в концерте, сыграв перед собравшейся публикой на фортепиано.

Алдонин и его супруга Ольга пришла поддержать ее, а записью с концерта Евгений поделился на своей странице в Instagram. На записи юная пианистка сидит за роялем в черном платье и играет грустную, лирическую пьесу.

"Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!", - подписала запись Алдонин.

Отметим, что в комментариях поклонники восхитились талантом Веры, оставив множество добрые слова и пожелания.

Как мы сообщали, родные и близкие стараются оградить Веру Алдонину от нападок СМИ. Сейчас 12-летняя девочка начала возвращаться к привычной жизни.

Вера уже стала посещать учебное учреждение, общаться со сверстниками - это хоть ненадолго, но все же отвлекает подростка от грустных мыслей.

Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.