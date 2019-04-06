"Никаких истерик": Как живет дочь Началовой после смерти матери

Родные и близкие недавно ушедшей из жизни Юлии Началовой стараются оградитьее дочь Веру Алдонину от нападок СМИ. Сейчас 12-летняя девочка начала возвращаться к привычной жизни. Подробнее об этом рассказала директор звезды Анна Исаева. Ее слова приводит издание StarHit.ru.
Прошел почти месяц как скончалась певица Юлия Началова. У исполнительницы осталась дочка Вера, которая тяжело переживает потерю мамы. Девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой, к которым привыкла, ведь Юля часто уезжала на гастроли, а они занимались девочкой. В интервью, бывший муж звезды - Евгений Алдонин хотел забрать Веру к себе, но та отказалась жить с отцом, пишет StarHit.ru
Поклонников интересует, как себя чувствует девочка.
Вера уже стала посещать учебное учреждение, общаться со сверстниками - это хоть ненадолго, но все же отвлекает подростка от грустных мыслей.
"Учится. Пятерки приносит", - пояснила Анна Исаева.
Ранее, Вера написала ушедшей маме ьрогательное послание, в котором выразила все эмоции.
"Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», - подчеркнул отец Началовой — Виктор Васильевич.
12-летней Вере до последнего не сообщали о критическом состоянии матери.
Оказывается, незадолго до госпитализации певицы девочка улетела в Лондон с одноклассниками на экскурсию. Когда Вера вернулась в Россию, прошел всего час после того, как остановилась сердце Юлии.
Дедушка рассказал о трагедии девочке, пока они ехали в машине.
Напомним, Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.