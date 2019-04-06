"Никаких истерик": Как живет дочь Началовой после смерти матери

Прошел почти месяц как скончалась певица Юлия Началова. У исполнительницы осталась дочка Вера, которая тяжело переживает потерю мамы. Девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой, к которым привыкла, ведь Юля часто уезжала на гастроли, а они занимались девочкой. В интервью, бывший муж звезды - Евгений Алдонин хотел забрать Веру к себе, но та отказалась жить с отцом, пишет StarHit.ru