Сб, 6.04.2019
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"Никаких истерик": Как живет дочь Началовой после смерти матери

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Юлия Началова с дочерью Верой

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

Родные и близкие недавно ушедшей из жизни Юлии Началовой стараются оградитьее дочь Веру Алдонину от нападок СМИ. Сейчас 12-летняя девочка начала возвращаться к привычной жизни. Подробнее об этом рассказала директор звезды Анна Исаева. Ее слова приводит издание StarHit.ru.

Прошел почти месяц как скончалась певица Юлия Началова. У исполнительницы осталась дочка Вера, которая тяжело переживает потерю мамы. Девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой, к которым привыкла, ведь Юля часто уезжала на гастроли, а они занимались девочкой. В интервью, бывший муж звезды - Евгений Алдонин хотел забрать Веру к себе, но та отказалась жить с отцом, пишет StarHit.ru

Поклонников интересует, как себя чувствует девочка.

Вера уже стала посещать учебное учреждение, общаться со сверстниками - это хоть ненадолго, но все же отвлекает подростка от грустных мыслей.

"Учится. Пятерки приносит", - пояснила Анна Исаева.

Ранее, Вера написала ушедшей маме ьрогательное послание, в котором выразила все эмоции. 

"Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», - подчеркнул отец Началовой — Виктор Васильевич.

12-летней Вере до последнего не сообщали о критическом состоянии матери.

Оказывается, незадолго до госпитализации певицы девочка улетела в Лондон с одноклассниками на экскурсию. Когда Вера вернулась в Россию, прошел всего час после того, как остановилась сердце Юлии.

Дедушка рассказал о трагедии девочке, пока они ехали в машине.

Напомним, Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.

Ранее, последний клип Началовый был посвящен экс-возлюбленным.

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