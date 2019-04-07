Порошенко о наркотической зависимости: готов пройти допинг-тест WADA

Верховным главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Украина, сообщает korrespondent.net.

"Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил может стать человек, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели", - подчеркнул президент Украины.

Порошенко заявил, что наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности.

Отвечая на вопрос об инициативе Владимира Кличко о прохождении проверки кандидатами в президенты во Всемирном антидопинговом агентстве, президент отметил, что готов это сделать.

"В начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.