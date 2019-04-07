Вс, 7.04.2019
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Стала известна дата дебатов между Порошенко и Зеленским

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает канал «112 Украина», Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского 14 апреля. Местом выбран стадион «Олимпийский» в Киеве.

«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов», — заявил Порошенко.

Напомним, что Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия к оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом говорится в соответствующем видеообращении, записанном Зеленским на НСК Олимпийский.

Как пояснил он, место записи ролика выбрано не случайно, ведь именно там он предлагает провести дебаты.

"Я обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 14 году. Я принимаю вызов. Вот мои условия. Жду вас здесь - на НСК Олимпийский. Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов - стране нужен здоровый президент.

В знак уважения, как минимум к трети граждан Украины, вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с "марионеткой Кремля" или Коломойского, не из ватником или малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. ДумайТЕ", - сказал Зеленский.

Фото: Выборы президента в Украине

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