СГБ: Под видом студентов в Латвию могут проникнуть радикально настроенные лица

Принимая во внимание этот факт, проверка этих лиц - важная предпосылка безопасности не только для безопасности Латвии, но и всей Европы.

СГБ в меру своей компетенции также осуществляет контроль за въездом иностранцев, проверяя лица из стран с повышенным присутствием террористических группировок или другими рисками терроризма.

В прошлом году, по сравнению с предыдущим, из таких стран наблюдалось небольшое снижение количества заявок на визы, а количество запросов вида на жительство увеличилось.

Также в 2018 году наблюдалось увеличение количества приглашений для иностранцев. В течение прошлого года СГБ проверила 1638 приглашений и вызовов для 2277 иностранцев. Также СГБ проверила 2129 заявок на визу и 767 запросов на предоставление вида на жительство.

В результате проверок в 548 случаях СГБ советовала отказать в выдаче визы, в десяти случаях - сократить срок пребывания, а в 40 случаях - подтвердить, но со специфическими указаниями от СГБ. Из заявок на получение вида на жительство в 78 случаях СГБ инициировала отказ, а в 108 подтвердила с комментариями.

Среди проверяемых иностранцев преобладали туристы, студенты, должностные лица предприятий и работники по найму.