СГБ: Под видом студентов в Латвию могут проникнуть радикально настроенные лица

По-прежнему существует риск, что, выдавая себя за студентов, в Латвию могут прибыть радикально настроенные лица, к тому же таким образом эти лица получают возможность свободно перемещаться и по другим странам Шенгенской зоны. К такому выводу в своем отчете за прошлый год пришла Служба государственной безопасности (СГБ), пишет LETA.
Принимая во внимание этот факт, проверка этих лиц - важная предпосылка безопасности не только для безопасности Латвии, но и всей Европы.
СГБ в меру своей компетенции также осуществляет контроль за въездом иностранцев, проверяя лица из стран с повышенным присутствием террористических группировок или другими рисками терроризма.
В прошлом году, по сравнению с предыдущим, из таких стран наблюдалось небольшое снижение количества заявок на визы, а количество запросов вида на жительство увеличилось.
Также в 2018 году наблюдалось увеличение количества приглашений для иностранцев. В течение прошлого года СГБ проверила 1638 приглашений и вызовов для 2277 иностранцев. Также СГБ проверила 2129 заявок на визу и 767 запросов на предоставление вида на жительство.
В результате проверок в 548 случаях СГБ советовала отказать в выдаче визы, в десяти случаях - сократить срок пребывания, а в 40 случаях - подтвердить, но со специфическими указаниями от СГБ. Из заявок на получение вида на жительство в 78 случаях СГБ инициировала отказ, а в 108 подтвердила с комментариями.
Среди проверяемых иностранцев преобладали туристы, студенты, должностные лица предприятий и работники по найму.
Возможности обучения в ВУЗах Латвии по-прежнему превалируют в качестве главной причины прибытия в страну лиц из стран с повышенным присутствием террористических группировок.