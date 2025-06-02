Публикация данных и нежелательные фото: в Латвии открыто 40 дел за сексуальные домогательства

В полиции пояснили, что случаи бывают разными - от получения нежелательных фотографий мужских половых органов в переписке через мессенджер WhatsApp до попыток совершения действий сексуального характера вживую, унижающих честь и достоинство человека и создающих пугающую обстановку.

Так, в одном из случаев контактная информация женщины без ее согласия была размещена на сайте знакомств для взрослых, после чего она стала получать оскорбительные и нежелательные телефонные звонки.

Также был зафиксирован случай сексуального домогательства на территории Рижского Центрального рынка, где два мужчины оскорбили достоинство женщины. Один из них ударил ее рукой по ягодицам.

Кроме того, выявлены два случая, когда в инцидентах были замешаны члены семьи. Например, один мужчина в присутствии родственника, находясь в сильном алкогольном опьянении, обнажил свои половые органы. В другом случае сводный брат высказывал женщине фразы сексуального характера и трогал ее ноги.

В выявленных случаях размеры штрафов варьировались от 10 до 300 евро.

Как уже сообщалось, 14 ноября 2024 года парламент в окончательном чтении принял поправки, которые предусматривают, что за сексуальные домогательства будет применяться административная ответственность. Поправки вступили в силу в декабре прошлого года.

Сексуальные домогательства включают в себя, например, нежелательные намеренные прикосновения, оскорбительные интимного характера высказывания или отправку информации сексуального содержания.

За сексуальные домогательства - то есть нежелательные физические, устные или письменные действия сексуального характера, направленные на унижение достоинства человека и создающие пугающую, враждебную, унижающую, оскорбляющую или уничижительную среду - может быть наложен штраф до 700 евро.

Согласно поправкам, компетенцией вести административные дела по таким нарушениям наделена Государственная полиция, которая уже ведет уголовные производства по делам о сексуальных преступлениях.