Операция "Паутина". Украина ударила по российским военным аэродромам дронами, которые вылетали из фур

По его словам, она готовилась полтора года.

«Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — „офис" нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что в общей сложности в операции было использовано 117 дронов.

«И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражены 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования», — сказал Зеленский.

«Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах», — добавил президент Украины.

«Совершенно блестящий результат. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но эти украинские действия точно будут в учебниках истории. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории», — сказал Зеленский.

Как удар по авиабазам отразится на боеспособности российских войск?

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си:

Удар по самолетам стратегической авиации — один из самых эффективных из возможных. Это большие цели, стоящие на открытом пространстве, они очень уязвимы — любое повреждение, нанесенное такому бомбардировщику, почти наверняка выводит его из строя.

Украинские источники, OSINT-исследователи и российские провоенные блогеры сообщают об уничтожении Ту-95 и Ту-22М3. Ракетоносец Ту-95МС — самая последняя модификация бомбардировщика, базовая версия которого серийно выпускалась с 1950-х годов — серийно производился в 1980-х, тогда же строился и Ту-22М3.